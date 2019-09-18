В Верховном суде прошли прения сторон

В Верховном суде Абхазии проходит очередное слушание по иску Алхаса Квициниа.



Сухум. 20 сентября. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Верховного суда Республики Абхазия по иску кандидата в Президенты Алхаса Квициниа о признании незаконным и недействительным Решения ЦИК РА об итогах выборов Президента РА прошли прения сторон.



Представитель административного истца Гарегин Митин изложил свои доводы о неправильном применении статьи 19 Конституционного закона РА «О выборах Президента РА»: «Вышеуказанные нормы требуют, чтобы у кандидата, набравшего наибольшее число голосов по отношению ко второму кандидату, голосов, поданных за него было больше, чем число голосов, поданных против него. Таким образом, часть вторая, статьи 19 позволяет избирателю голосовать против кандидата. Каким образом избиратель может проголосовать против кандидата? Проголосовать за одного из двух кандидатов и не проголосовать за второго кандидата. Он делает свой выбор между двумя кандидатами. Либо проголосовать против обоих кандидатов. Как определить число голосов, поданных против кандидата? Нельзя отрицать, что число голосов, поданных против всех кандидатов, не относится к числу голосов, поданных против конкретного кандидата. К числу голосов, поданных за одного кандидата, как число голосов, поданных против другого, суммируется количество голосов, поданных против обоих кандидатов. Это определяется путем взятия значения в строке Протокола общего числа голосов, поданных за другого кандидата, и сложением со значением, указанном в строке Протокола, общего числа голосов, поданных против всех кандидатов в Президенты РА. То, что в Конституционном законе РА «О выборах Президента РА» отсутствуют слова «суммирование», «сложение» не означает, что такая операция не может производиться. Потому что, те же самые общие числа, которые указаны в статье 18 Конституционного закона также получаются путем суммирования данных, которые содержатся в протоколах окружных избирательных комиссий. Соответственно, данные протоколов окружных избирательных комиссий получаются путем суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий. В этих статьях, ни в статье 17, ни в статье 18 Конституционного закона нет слова «сумма». Однако всем понятно, как получать эти общие числа. Кроме того, мы видим, что ЦИК РА испытывала трудности с применением части 2, статьи 19 Конституционного закона. И решение свое, по нашему мнению, незаконное, она, как мы считаем, принимала под влиянием политических писем кандидатов, которые не только юридической, но и правовой силы не имеют. Хотя, одно из таких писем направлено кандидатом, являющимся действующим Президентом РА. Сыграла это какую-то роль при установлении итогов, мы не знаем, вопрос остается открытым. Два письма, основанных на политической целесообразности, а также, согласно Протоколу ЦИК РА от 2 сентября 2019 года №18, авторская трактовка иностранного законодательства, а именно, закона Приднестровской Молдавской Республики и Республики Южная Осетия, определили ход действий ЦИК РА, приведших, по нашему мнению, к незаконному решению. Своим решением ЦИК РА фактически не учла мнение 41 921 избирателя, голосовавшего против кандидата в Президенты Рауля Хаджимба. Так как ЦИК РА в ходе определения итогов повторного голосования был неправильно применен Конституционный закон, мы настаиваем на признании Решения незаконным и, следовательно, недействительным».



Со своей стороны, представитель административного ответчика Дмитрий Шамба ответил на утверждение о необходимости суммировать голоса, поданные за второго кандидата с голосами «против всех», а так же напомнил, что при повторном голосовании используется мажоритарная избирательная система относительного большинства: «Избирательной системой, при которой избранным считается кандидат, набравший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, является мажоритарная избирательная система абсолютного большинства. Данная система в Республике Абхазия применяется на выборах только в первом туре голосования. При проведении же повторного голосования в Республике Абхазия применяется мажоритарная избирательная система относительного большинства, так как, более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, предполагает, что кандидату-победителю необходимо получить суммарно больше голосов, чем голоса избирателей, поданные за проигравшего кандидата, голоса, поданные против всех кандидатов, и количество бюллетеней, признанных недействительными. В дальнейшем же истец утверждает, что для избрания Президентом Рауль Хаджимба должен был получить суммарно больше голосов избирателей, чем голоса, поданные за Алхаса Квициниа, и голоса, поданные против всех кандидатов. Если все же мы обратимся к зарубежной практике, то можем убедиться, что в подавляющем большинстве стран мира на прямых выборах президента при повторном голосовании используется избирательная система, при которой избранным считается кандидат, получивший большее число голосов по отношению к другому кандидату. По поводу суммирования голосов, конечно же, на первый взгляд, кажется убедительным то, что говорит представитель истца. Но ЦИК же суммирует протоколы окружных избирательных комиссии, а они, в свою очередь, суммируют протоколы участковых комиссий, и если мы ознакомимся с этими протоколами, то они суммируют однопорядковые данные. Если общее число избирателей на участке мы суммируем с общим числом избирателей на округе, но мы не суммируем общее число избирателей с выданными бюллетенями. Или мы не суммируем проголосовавших избирателей с погашенными бюллетенями. То есть, идет зеркальное сложение данных, а нам же в иске предлагается взять и суммировать данные не однопорядковые, а из разных пунктов, которые, по мнению истца, смогут доказать, что решение ЦИК было незаконным». Шамба также прокомментировал аргумент стороны истца о том, что ЦИК руководствовался письмами кандидатов: «Изложенное в письме – это были вопросы и мнения разных сторон. В Протоколе ЦИК, если обратить внимание, нет нигде ссылок на письма кандидатов. ЦИК при подведении итогов повторного голосования строго руководствовалась Конституционным законом «О выборах Президента РА». Письма кандидатов в Президенты, которые поступили в ЦИК, носили сугубо информационный характер, проясняли правовую позицию кандидатов в Президенты, их понимание части 2, статьи 19 Конституционного закона «О выборах Президента РА».



Представитель заинтересованного лица – избранного Президента Абхазии Рауля Хаджимба, Валерий Агрба во время прений подчеркнул, что вся доказательная база истца основана на поиске избирателей, голосовавших против кандидата: «При этом истец уверенно утверждает, что точно знает мнение избирателей, когда, голосуя за одного из кандидатов, они автоматически и одновременно голосуют против другого. Это обсуждалось всегда, на протяжении всех избирательных кампаний, на круглых столах, много было инициатив и много было нареканий в адрес законодательного органа по поводу того, что метод голосования – вычеркивание был неприемлем. Трудно было абхазу вычеркнуть кандидата и считать, что он против него. Избиратель голосовал, то есть, отдавал предпочтение. Это не значит, что он должен был голосовать против кого-то. Он отдавал предпочтение одному из достойнейших, лучшему из лучших. Сегодняшнее искажение этих фактов уже не соответствует действительности».