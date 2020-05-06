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В УГАИ Абхазии разработаны меры по обеспечению безопасности дорожного движения
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12:38, 6 Мая 2020
Меры разработаны по указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар.
Сухум. 6 мая. Аспныпресс. По указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар УГАИ МВД Абхазии разработало ряд мер по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности. Об этом сообщается на сайте МВД РА.
Подчеркивая необходимость усиления мер безопасности на дорогах, начальник УГАИ МВД РА Батал Агрба приводит цифры: «За последние 26 лет погибло 1437 человек, были травмированы 6148 человек. Число погибших в результате ДТП в Абхазии за 2019 составило – 56 человек».
При этом Агрба отмечает, что административная практика в области дорожно-транспортных правонарушений с системой фото-видео фиксации пока не достаточно развита, чтобы существенно повлиять на снижение ДТП. «Стоит задача поэтапной реализации проекта «Безопасный город», наращивания систем фото-видео фиксации контроля республиканской дороги, а также начинается формирование карты обзора общественных мест, таким образом, в Центре обработки данных МВД будет осуществляться и мониторинг общественной безопасности», - говорит он.
Агрба называет конкретные меры, которые, по его мнению, смогут переломить негативную ситуацию на дорогах:
«1. Идеологическо-информационная работа;
2. Структурные преобразования и организационно-штатные изменения, связанные с объединением ДПС и ППС;
3. Внесение изменений в действующее законодательство и ведомственные нормативно-правовые акты;
4. На базе ЦОД МВД создание Единого межведомственного информационно-аналитического центра обеспечения безопасности на дорогах;
5. Дальнейшее внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», совершенствование работы систем автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения;
6. Реорганизация стационарных постов ДПС ГАИ;
7. Материально-техническое обеспечение ПС;
8. Создание периферийного доступа к единой базе автоматизированного учета нарушений ПДД.
9. Ужесточение контроля за обучением в автошколах и сдача экзаменов в РЭО;
10.Улучшение инфраструктуры дорог и компенсационные мероприятия для застройщиков новых жилых комплексов, банкетных залов, торговых объектов с целью обеспечения парковочных мест;
11. Развитие современной системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП».
«Просим подойти со всей ответственностью к соблюдению ПДД, так как это гарантия здоровья, а зачастую и жизни участников дорожного движения», - подытоживает Батал Агрба.
Сухум. 6 мая. Аспныпресс. По указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар УГАИ МВД Абхазии разработало ряд мер по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности. Об этом сообщается на сайте МВД РА.
Подчеркивая необходимость усиления мер безопасности на дорогах, начальник УГАИ МВД РА Батал Агрба приводит цифры: «За последние 26 лет погибло 1437 человек, были травмированы 6148 человек. Число погибших в результате ДТП в Абхазии за 2019 составило – 56 человек».
При этом Агрба отмечает, что административная практика в области дорожно-транспортных правонарушений с системой фото-видео фиксации пока не достаточно развита, чтобы существенно повлиять на снижение ДТП. «Стоит задача поэтапной реализации проекта «Безопасный город», наращивания систем фото-видео фиксации контроля республиканской дороги, а также начинается формирование карты обзора общественных мест, таким образом, в Центре обработки данных МВД будет осуществляться и мониторинг общественной безопасности», - говорит он.
Агрба называет конкретные меры, которые, по его мнению, смогут переломить негативную ситуацию на дорогах:
«1. Идеологическо-информационная работа;
2. Структурные преобразования и организационно-штатные изменения, связанные с объединением ДПС и ППС;
3. Внесение изменений в действующее законодательство и ведомственные нормативно-правовые акты;
4. На базе ЦОД МВД создание Единого межведомственного информационно-аналитического центра обеспечения безопасности на дорогах;
5. Дальнейшее внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», совершенствование работы систем автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения;
6. Реорганизация стационарных постов ДПС ГАИ;
7. Материально-техническое обеспечение ПС;
8. Создание периферийного доступа к единой базе автоматизированного учета нарушений ПДД.
9. Ужесточение контроля за обучением в автошколах и сдача экзаменов в РЭО;
10.Улучшение инфраструктуры дорог и компенсационные мероприятия для застройщиков новых жилых комплексов, банкетных залов, торговых объектов с целью обеспечения парковочных мест;
11. Развитие современной системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП».
«Просим подойти со всей ответственностью к соблюдению ПДД, так как это гарантия здоровья, а зачастую и жизни участников дорожного движения», - подытоживает Батал Агрба.
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