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В Цхинвале прошла встреча Даура Кове с Анатолием Бибиловым
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17:48, 21 Сентября 2019
Абхазская делегация, возглавляемая министром иностранных дел Дауром Кове, прибыла в Цхинвал для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню Республики Южная Осетия.
Сухум. 21 сентября. Апсныпресс. В Цхинвале прошла встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кове с Президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым.
Глава внешнеполитического ведомства Абхазии от лица Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба поздравил Анатолия Бибилова и народ Республики Южная Осетия с Днём Республики и пожелал благополучия и процветания.
Анатолий Бибилов в очередной раз поздравил Рауля Хаджимба с победой на выборах Президента Республики Абхазия и пожелал дальнейших успехов в его деятельности на благо народа Абхазии.
Делегация Республики Абхазия, возглавляемая министром иностранных дел Дауром Кове, прибыла в Цхинвал для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 29-ой годовщине образования Республики Южная Осетия.
Сухум. 21 сентября. Апсныпресс. В Цхинвале прошла встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кове с Президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым.
Глава внешнеполитического ведомства Абхазии от лица Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба поздравил Анатолия Бибилова и народ Республики Южная Осетия с Днём Республики и пожелал благополучия и процветания.
Анатолий Бибилов в очередной раз поздравил Рауля Хаджимба с победой на выборах Президента Республики Абхазия и пожелал дальнейших успехов в его деятельности на благо народа Абхазии.
Делегация Республики Абхазия, возглавляемая министром иностранных дел Дауром Кове, прибыла в Цхинвал для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 29-ой годовщине образования Республики Южная Осетия.
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