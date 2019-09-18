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В Цхинвале прошла встреча Даура Кове с Анатолием Бибиловым

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17:48, 21 Сентября 2019
В Цхинвале прошла встреча Даура Кове с Анатолием Бибиловым
Абхазская делегация, возглавляемая министром иностранных дел Дауром Кове, прибыла в Цхинвал для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню Республики Южная Осетия.

Сухум. 21 сентября. Апсныпресс. В Цхинвале прошла встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кове с Президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым.  

Глава внешнеполитического ведомства Абхазии от лица Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба поздравил Анатолия Бибилова и народ Республики Южная Осетия с Днём Республики и пожелал благополучия и процветания.

 Анатолий Бибилов в очередной раз поздравил Рауля Хаджимба с победой на выборах Президента Республики Абхазия и пожелал дальнейших успехов в его деятельности на благо народа Абхазии. 

Делегация Республики Абхазия, возглавляемая министром иностранных дел Дауром Кове, прибыла в Цхинвал для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 29-ой годовщине образования Республики Южная Осетия.








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