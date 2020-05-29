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В ЦИКе зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Робестана Габлия кандидатом в депутаты Парламента Абхазии
12:21, 5 Июня 2020
Повторные выборы в Парламент Абхазии по 4 округам назначены на 12 июля.
Сухум. 5 июня. Апсныпресс. С 23 мая в Центральной избирательной комиссии РА началась регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.
По сообщению Центризбиркома, в соответствии со ст. 4 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия» в ЦИК зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Габлия Робестана Ивановича кандидатом в депутаты Парламента РА по Отхарскому избирательному округу № 14.
Сухум. 5 июня. Апсныпресс. С 23 мая в Центральной избирательной комиссии РА началась регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.
По сообщению Центризбиркома, в соответствии со ст. 4 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия» в ЦИК зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Габлия Робестана Ивановича кандидатом в депутаты Парламента РА по Отхарскому избирательному округу № 14.
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