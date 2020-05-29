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В ЦИКе зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Робестана Габлия кандидатом в депутаты Парламента Абхазии

12:21, 5 Июня 2020
В ЦИКе зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Робестана Габлия кандидатом в депутаты Парламента Абхазии
Повторные выборы в Парламент Абхазии по 4 округам  назначены на 12 июля.

Сухум. 5 июня. Апсныпресс. С 23 мая в Центральной избирательной комиссии РА началась регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. 

По сообщению Центризбиркома, в соответствии со ст. 4 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия» в ЦИК зарегистрирована инициативная  группа по выдвижению Габлия Робестана Ивановича кандидатом в депутаты Парламента РА по  Отхарскому  избирательному округу №  14.  


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