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В ЦИК зарегистрированы две инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента
17:08, 26 Мая 2020
Повторные выборы назначены на 12 июля.
Сухум. 26 мая. Апсныпресс. С 23 мая в Центральной избирательной комиссии РА началась регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.
В соответствии со ст. 4 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия» в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Кокая Гарри Гурамовича кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Кындыгскому избирательному округу № 31.
А также инициативная группа по выдвижению Ахба Астамыра Яковлевича по Гудаутскому избирательному округу № 18.
Сухум. 26 мая. Апсныпресс. С 23 мая в Центральной избирательной комиссии РА началась регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.
В соответствии со ст. 4 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия» в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Кокая Гарри Гурамовича кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Кындыгскому избирательному округу № 31.
А также инициативная группа по выдвижению Ахба Астамыра Яковлевича по Гудаутскому избирательному округу № 18.
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