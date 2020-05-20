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В ЦИК зарегистрированы две инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента

17:08, 26 Мая 2020
В ЦИК зарегистрированы две инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента
Повторные выборы назначены на 12 июля.

Сухум. 26 мая. Апсныпресс. С 23 мая в Центральной избирательной комиссии РА  началась регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. 

В соответствии со ст. 4 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия» в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия зарегистрирована инициативная  группа по выдвижению Кокая Гарри Гурамовича кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по  Кындыгскому  избирательному округу №  31.
 
А также инициативная  группа по выдвижению Ахба Астамыра Яковлевича  по  Гудаутскому  избирательному округу №  18.

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