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В Центризбиркоме зарегистрированы инициативные группы по выдвижению Джансуха Адлейба и Алхаса Хагба кандидатами в депутаты Парламента Абхазии

86
14:58, 29 Мая 2020
В Центризбиркоме зарегистрированы инициативные группы по выдвижению Джансуха Адлейба и Алхаса Хагба кандидатами в депутаты Парламента Абхазии
Повторные выборы назначены на 12 июля. 

Сухум. 29 мая. Апсныпресс. С 23 мая в Центральной избирательной комиссии РА началась регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. 

По сообщению Центризбиркома, в соответствии со ст. 4 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» в ЦИК зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Адлейба Джансуха Ивановича кандидатом в депутаты Парламента РА по Кындыгскому избирательному округу №31.  
 
А также инициативная группа по выдвижению Хагба Алхаса Эсметовича кандидатом в депутаты Парламента Республики Абхазия по Гудаутскому избирательному округу №18.  


(АП): В соответствии со статьей 37 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» Центральной избирательной комиссией РА назначены повторные выборы депутатов Парламента по четырем округам:
– Кындыгскому избирательному округу №31;
– Гудаутскому избирательному округу №18;
– Бзыпскому избирательному округу №10;
– Отхарскому избирательному округу №14.
 
Выборы назначены на 12 июля 2020 года.

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