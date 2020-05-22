В Центризбиркоме зарегистрированы инициативные группы по выдвижению Джансуха Адлейба и Алхаса Хагба кандидатами в депутаты Парламента Абхазии

Повторные выборы назначены на 12 июля.



Сухум. 29 мая. Апсныпресс. С 23 мая в Центральной избирательной комиссии РА началась регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.



По сообщению Центризбиркома, в соответствии со ст. 4 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» в ЦИК зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Адлейба Джансуха Ивановича кандидатом в депутаты Парламента РА по Кындыгскому избирательному округу №31.



А также инициативная группа по выдвижению Хагба Алхаса Эсметовича кандидатом в депутаты Парламента Республики Абхазия по Гудаутскому избирательному округу №18.





(АП): В соответствии со статьей 37 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» Центральной избирательной комиссией РА назначены повторные выборы депутатов Парламента по четырем округам:

– Кындыгскому избирательному округу №31;

– Гудаутскому избирательному округу №18;

– Бзыпскому избирательному округу №10;

– Отхарскому избирательному округу №14.



Выборы назначены на 12 июля 2020 года.

