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В Центре социально-экономических исследований обсудили меры по борьбе с COVID-19
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17:38, 30 Июля 2020
Очередная дискуссия в рамках цикла научно-практических семинаров на тему «Новая фаза кризиса: вызовы и возможные ответы» состоялась в Сухуме.
Сухум. 30 июля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В Автономной некоммерческой организации «Центр социально-экономических исследований» (АНО ЦСЭИ) состоялся научно-практический семинар «Новая фаза кризиса: вызовы и возможные ответы», в котором приняли участие представители власти и общественные деятели.
В рамках семинара директор ЦСЭИ Олег Дамениа представил доклад «Показатели сферы здравоохранения и основные направления ее реформирования», подготовленный специалистами Центра. В своем докладе Дамениа отметил: «Здравоохранение является важным сегментом социальной сферы государства, так как состояние здоровья населения во многом определяет способность общества к воспроизводству жизни и обеспечения демографической безопасности, что является неотъемлемым компонентом структуры национальной безопасности РА.
В Абхазии достаточно благоприятное санэпидемсостояние обусловлено тем, что большинство населения живет в экологически чистой природной среде, в условиях низкого уровня загрязнения атмосферного воздуха, наличия качественной питьевой воды. Между тем, проводимые в последние годы социологические исследования показали неблагоприятное состояние системы здравоохранения Абхазии.
Среди наиболее значимых проблем респонденты (исследования, проведенного ЦСЭИ – ред. АП) отмечают качество медицинских услуг. В частности, негативно оценивается санитарно-гигиеническое состояние (52,6%) и сама система здравоохранения (43,1%). Основными факторами медицинского обслуживания, вызывающими наибольшую неудовлетворенность респондентов отмечены: невысокий уровень квалификации специалистов (25,5%), недостаточная материально-техническая оснащенность медицинских учреждений (24,3%) и высокая стоимость лекарств (17,4%). Поэтому многим тяжело больным приходится продолжать свое лечение в России или Грузии».
По мнению Дамениа, в такой благоприятной экологической среде, как в Абхазии, не должно быть такого количества больных людей. Среди возможных причин, воздействующих на здоровье граждан Абхазии, директор ЦСЭИ отметил ухудшение экологической ситуации и изменением образа жизни и бытовой культуры человека.
В докладе ЦСЭИ для выхода из «кризиса» предложены меры по реформированию системы здравоохранения, среди которых: разработка государственной программы развития здравоохранения, создание и совершенствование нормативно-правовой базы отрасли, создание системы обязательного медицинского страхования (ОМС) для граждан Абхазии, совершенствование механизмов финансирования медицинской отрасли, сбалансирования структуры кадрового обеспечения.
Заместитель руководителя Администрации Президента РА Джансух Нанба выразил позицию власти по решению проблемы открытия границы: «Для нас первостепенной задачей является здоровье граждан. Мы рассматриваем вопрос открытия границы, но с учетом взаимовыгодных ограничительных механизмов, разработанных совместно с российскими коллегами. Мы озвучили делегатам из Роспотребнадзора и Минздрава России, посетившим Абхазию, нашу потребность в оказании нам с их стороны кадровой и материально-технической поддержки. Наши российские коллеги заверили нас, что до 1 августа они предоставят ответ. В любом случае, этот вопрос касается обеих сторон, и решение будет приниматься не в одностороннем порядке, оно будет совместным и взаимовыгодным».
Сухум. 30 июля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В Автономной некоммерческой организации «Центр социально-экономических исследований» (АНО ЦСЭИ) состоялся научно-практический семинар «Новая фаза кризиса: вызовы и возможные ответы», в котором приняли участие представители власти и общественные деятели.
В рамках семинара директор ЦСЭИ Олег Дамениа представил доклад «Показатели сферы здравоохранения и основные направления ее реформирования», подготовленный специалистами Центра. В своем докладе Дамениа отметил: «Здравоохранение является важным сегментом социальной сферы государства, так как состояние здоровья населения во многом определяет способность общества к воспроизводству жизни и обеспечения демографической безопасности, что является неотъемлемым компонентом структуры национальной безопасности РА.
В Абхазии достаточно благоприятное санэпидемсостояние обусловлено тем, что большинство населения живет в экологически чистой природной среде, в условиях низкого уровня загрязнения атмосферного воздуха, наличия качественной питьевой воды. Между тем, проводимые в последние годы социологические исследования показали неблагоприятное состояние системы здравоохранения Абхазии.
Среди наиболее значимых проблем респонденты (исследования, проведенного ЦСЭИ – ред. АП) отмечают качество медицинских услуг. В частности, негативно оценивается санитарно-гигиеническое состояние (52,6%) и сама система здравоохранения (43,1%). Основными факторами медицинского обслуживания, вызывающими наибольшую неудовлетворенность респондентов отмечены: невысокий уровень квалификации специалистов (25,5%), недостаточная материально-техническая оснащенность медицинских учреждений (24,3%) и высокая стоимость лекарств (17,4%). Поэтому многим тяжело больным приходится продолжать свое лечение в России или Грузии».
По мнению Дамениа, в такой благоприятной экологической среде, как в Абхазии, не должно быть такого количества больных людей. Среди возможных причин, воздействующих на здоровье граждан Абхазии, директор ЦСЭИ отметил ухудшение экологической ситуации и изменением образа жизни и бытовой культуры человека.
В докладе ЦСЭИ для выхода из «кризиса» предложены меры по реформированию системы здравоохранения, среди которых: разработка государственной программы развития здравоохранения, создание и совершенствование нормативно-правовой базы отрасли, создание системы обязательного медицинского страхования (ОМС) для граждан Абхазии, совершенствование механизмов финансирования медицинской отрасли, сбалансирования структуры кадрового обеспечения.
Заместитель руководителя Администрации Президента РА Джансух Нанба выразил позицию власти по решению проблемы открытия границы: «Для нас первостепенной задачей является здоровье граждан. Мы рассматриваем вопрос открытия границы, но с учетом взаимовыгодных ограничительных механизмов, разработанных совместно с российскими коллегами. Мы озвучили делегатам из Роспотребнадзора и Минздрава России, посетившим Абхазию, нашу потребность в оказании нам с их стороны кадровой и материально-технической поддержки. Наши российские коллеги заверили нас, что до 1 августа они предоставят ответ. В любом случае, этот вопрос касается обеих сторон, и решение будет приниматься не в одностороннем порядке, оно будет совместным и взаимовыгодным».
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