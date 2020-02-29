В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась ежегодная весенняя выставка

Выставка продлится до 15 марта.







Сухум. 3 марта. Апсныпресс. Аманда Касландзия. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхази на ежегодной весенней выставке представлены работы молодых абхазских художников и признанных мастеров.















Как сообщила Апсныпресс одна из организаторов выставки Агнесса Лакоба, экспозиция посвящена Международному женскому дню 8 Марта: «Мы каждый год открываем выставку, в которой принимают участие все желающие – начинающие художники, молодые люди, занимающиеся творчеством, а также мастера – члены Союза художников Абхазии. Было много картин, все, что сегодня представлено – это работы, которые прошли отбор. Их – около 60. В этом году очень много работ молодых художников. Я тоже уже третий год принимаю участие в выставках, сегодня здесь три мои работы».







По словам Лакоба, выставку планируют продлить до 15 марта. В экспозиции – живопись, керамика, графика. Организатором выставки является Союз художников Абхазии.















Политический деятель Вячеслав Цугба поделился впечатлениями о выставке: «Я хожу регулярно на эти выставки. Как мне показалось, выставка названа весенними мотивами, но это не совсем так, это скорее отчет за последний период творчества. Конечно, мало весенних мотивов, но красок весенних много. Очень серьезная выставка. Если сравнивать с прошлыми годами, много новых имен, молодых художников».