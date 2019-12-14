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В Ткуарчале почтили память жертв Латской трагедии
14:59, 14 Декабря 2019
У мемориала погибшим прошел траурный митинг.
Сухум. 14 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Ткуарчале, у памятника жертвам Латской трагедии, прошел траурный митинг. Почтить память погибших собрались вице-президент РА Аслан Барциц, представители Правительства, районной Администрации, общественных организаций, ветераны, родные и близкие погибших, школьники.
Аслан Барциц выступил на траурном митинге: «Сегодня скорбит весь народ Абхазии. Эту трагедию никогда не забудет ни один абхаз, а также другие народы, которые живут бок о бок с нами. Грузию признал почти весь мир, она считается демократической страной, но никто там не понес наказание за столь ужасное деяние. Сегодня мы идем вперед, вместе с теми, кто уважает Абахзию, абхазский народ и Апсуара. Пусть никогда не будут забыты те, ради кого мы сегодня собрались, и кто отдал жизнь за свободу страны».
Заместитель министра обороны РА Владимир Ануа также отметил, что с каждым годом память о погибших в этой ужасной трагедии не слабеет. «Нам нужно стать сильнее, нам нужно больше единства», - сказал он.
Ирод Хашба потерял свою семью в том самом вертолете и сегодня, на митинге, он подчеркнул: «Я не считаю, что мои родные погибли зря, потому что в результате мы победили, получили свободу и независимость! Посмотрите на молодежь, которая собралась сегодня здесь – жизнь продолжается. Нельзя опускать руки, нужно продолжать строить наше государство и быть едиными, как и во время войны. По-другому нельзя».
На митинге в память о погибших школьники прочли стихи, зажгли свечи и запустили в небо воздушные шары.
Сухум. 14 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Ткуарчале, у памятника жертвам Латской трагедии, прошел траурный митинг. Почтить память погибших собрались вице-президент РА Аслан Барциц, представители Правительства, районной Администрации, общественных организаций, ветераны, родные и близкие погибших, школьники.
Аслан Барциц выступил на траурном митинге: «Сегодня скорбит весь народ Абхазии. Эту трагедию никогда не забудет ни один абхаз, а также другие народы, которые живут бок о бок с нами. Грузию признал почти весь мир, она считается демократической страной, но никто там не понес наказание за столь ужасное деяние. Сегодня мы идем вперед, вместе с теми, кто уважает Абахзию, абхазский народ и Апсуара. Пусть никогда не будут забыты те, ради кого мы сегодня собрались, и кто отдал жизнь за свободу страны».
Заместитель министра обороны РА Владимир Ануа также отметил, что с каждым годом память о погибших в этой ужасной трагедии не слабеет. «Нам нужно стать сильнее, нам нужно больше единства», - сказал он.
Ирод Хашба потерял свою семью в том самом вертолете и сегодня, на митинге, он подчеркнул: «Я не считаю, что мои родные погибли зря, потому что в результате мы победили, получили свободу и независимость! Посмотрите на молодежь, которая собралась сегодня здесь – жизнь продолжается. Нельзя опускать руки, нужно продолжать строить наше государство и быть едиными, как и во время войны. По-другому нельзя».
На митинге в память о погибших школьники прочли стихи, зажгли свечи и запустили в небо воздушные шары.
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