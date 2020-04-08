В тепличном комбинате Адзюбжи начался клубничный сезон

Уже экспортировано около 800-900 килограммов клубники.



Сухум. 8 апреля. Апсныпресс. Лана Цвижба. Менеджер по логистике ООО «Альбион» Леон Кокая рассказал Апсныпресс о начале сезона клубники в тепличном хозяйстве.



Как сообщил Кокая, сезон клубники в ООО «Альбион» начался неделю назад. «Мы сейчас работаем только на экспорт, у нас контракт с российской фирмой, и необходимо сначала им предоставить товар, а потом уже выйдем на местный рынок, примерно к Пасхе», – отметил он.



По словам Кокая, сбор урожая только начался: «Реализовали около 800-900 кг, это около двух сборов».



В планах овощеводов, собрать в этом году 500 тонн клубники. «В прошлом году было собрано порядка 100 тонн. Пока сложно сказать, какой будет урожай в этом году. Сейчас он хороший, но все зависит от погоды», – сказал Леон Кокая.



По информации Кокая, цена клубники с поля будет составлять 300 рублей.

