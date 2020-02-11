15:32, 17 Февраля 2020 24
14:58, 17 Февраля 2020 55
14:49, 17 Февраля 2020 122
14:34, 17 Февраля 2020 98
12:29, 17 Февраля 2020 286
11:56, 17 Февраля 2020 142
19:19, 15 Февраля 2020 718
18:48, 15 Февраля 2020 327
13:40, 15 Февраля 2020 526
15:50, 14 Февраля 2020 483
14:47, 14 Февраля 2020 505
14:44, 14 Февраля 2020 784
13:03, 14 Февраля 2020 814
12:24, 14 Февраля 2020 577
14:51, 13 Февраля 2020 667
14:47, 13 Февраля 2020 589
14:39, 13 Февраля 2020 780
14:31, 13 Февраля 2020 655
13:14, 13 Февраля 2020 550
12:56, 13 Февраля 2020 549
16:48, 12 Февраля 2020 1175
13:14, 12 Февраля 2020 801
13:02, 12 Февраля 2020 597
12:04, 12 Февраля 2020 647
17:33, 11 Февраля 2020 2189
Популярное
11.02.2020 2192
10.02.2020 1210
12.02.2020 1175
10.02.2020 1073
14.02.2020 814
12.02.2020 803
14.02.2020 786
В течение недели в Абхазии синоптики прогнозируют устойчивую погоду
15:32, 17 Февраля 2020
Температура воздуха +14°С.
Сухум. 17 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в течение новой рабочей недели погода Черноморского побережья Абхазии преимущественно устойчива. Территория будет находиться в зоне влияния обширного барического поля повышенного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Однако на выходные, при прохождении атмосферных фронтов, как с юга, так и с северо-запада, возможен кратковременный, дождь, местами дождь со снегом. В предгорьях и горах - снег.
Атмосферное давление - нестабильное.
Ветер умеренный - 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью +2 +7°С, днем +9 +14°С.
Температура морской воды +9°С.
Сухум. 17 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в течение новой рабочей недели погода Черноморского побережья Абхазии преимущественно устойчива. Территория будет находиться в зоне влияния обширного барического поля повышенного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Однако на выходные, при прохождении атмосферных фронтов, как с юга, так и с северо-запада, возможен кратковременный, дождь, местами дождь со снегом. В предгорьях и горах - снег.
Атмосферное давление - нестабильное.
Ветер умеренный - 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью +2 +7°С, днем +9 +14°С.
Температура морской воды +9°С.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.