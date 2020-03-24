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В Сухумском отделении Службы социальной поддержки детей и семей набрано уже 15 волонтеров

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16:37, 31 Марта 2020
В Сухумском отделении Службы социальной поддержки детей и семей набрано уже 15 волонтеров
Набор волонтеров продолжается.

Сухум. 31 марта . Апсныпресс. Лана Цвижба. Служба социальной поддержки детей и семей, в рамках полномочий, возложенных на нее приказом Министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия, ищет поддержку всех гражданских сообществ и неравнодушных людей и составляет список волонтеров, желающих принять посильное участие в работе по защите населения Абхазии от коронавируса.

Старший специалист Службы социальной поддержки детей и семей по городу Сухум Майя Бедоева рассказала Апсныпресс о работе: «Из разных организаций, фондов к нам присылают волонтеров. Мы их регистрируем, обзваниваем, объясняем, в чем будет заключаться работа. Также, есть обращения в социальных сетях. Сейчас по списку, именно по городу Сухум, мы набрали 15 волонтеров. Эти списки дополняются».

По словам Бедоевой, работа волонтеров заключается в информировании населения – они должны раздавать листовки, сообщать о мерах безопасности, о том, как себя защитить от коронавирусной инфекции.

При этом, Бедоева подчеркнула, что все волонтеры будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и пройдут специальный инструктаж.


(АП): Служба социальной поддержки детей и семей набирает активистов, не младше 18 и не старше 35 лет, в хорошей физической форме, с крепким здоровьем. Для получения дополнительной информации просьба обращаться в районные отделения Службы:
– Гагрский район: +7 (940) 910-34-97
– Гудаутский район: +7 (940) 927-85-26
– г. Сухум: +7 (940) 771 07 83
– Сухумский район: +7 (940) 924-32-17
– Гулрыпшский район: +7 (940) 924-31-99
– Очамчырский район: +7 (940) 924-32-06
– Ткуарчалский район: +7 (940) 924-32-08
– Галский район: +7 (940) 773-87-22.

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