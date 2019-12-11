В Сухуме завершилось восемнадцатое заседание Межправкомиссии

Пленарное заседание Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией прошло под председательством Валерия Бганба и Виталия Мутко.



Сухум. 18 декабря. Апсныпресс. Лана Цвижба. В Сухуме прошло очередное пленарное заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией под председательством премьер-министра РА Валерия Бганба и заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко.



На пленарном заседании премьер-министр РА Валерий Бганба приветствовал гостей и отметил: «Работа всеми ведомствами была сделана большая. За время проведения мероприятий Инвестпрограммы только на экономическую часть помощи Республике Абхазия из российского бюджета выделено 23 миллиарда рублей. Построены многие объекты детских дошкольных и школьных учреждений, здравоохранения, экономики, энергетики, а также дороги, в этот раз около 600 км».



Со своей стороны, заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко отметил, что у Российской Федерации и Республики Абхазия налажены тесные долгосрочные отношения, основанные на фундаментальном Договоре о сотрудничестве.



Мутко прокомментировал завершение работы по ряду двусторонних соглашений и Инвестпрограмме 2017-2019 гг.: «Сегодня в рамках заседания Комиссии, хотелось бы обсудить итоги работы по реализации ряда соглашений. Прежде всего, это соглашения в социальной сфере, в области модернизации и обеспечения лекарственными препаратами, вопросы создания совместного Информационно-координационного центра. Здесь мы подписали Соглашение о продлении на 3 года этих 3 документов. Правительство Российской Федерации их утвердило. Надеюсь, что по ИКЦ наши коллеги более активно начнут работать, и с начала 2020 года откроется финансирование по этому объекту. Мы завершаем Программу 2017-2019 гг., в ней было около 170 мероприятий и объектов разного плана. Сегодня мы осмотрели ряд объектов, работы на которых завершаются в этом году в рамках Инвестпрограммы – это школа в Гагре, детский сад в Новом Афоне, а также посетили университет. Еще есть над чем работать, до конца года не так много времени. Нужно завершить Программу качественно и вовремя».



Кроме того, Виталий Мутко сообщил об основных направлениях Инвестпрограммы 2020-2022 гг.: «Я знаю, что наши специалисты очень много работали. Перед коллегами, которые разрабатывали Программу, была поставлена задача, что она должна решить несколько важных вопросов в эти ближайшие 3 года. Прежде всего – это устранение инфраструктурных ограничений для социально-экономического развития Абхазии, включая строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов энергетической, коммунальной, инженерной инфраструктуры. Это должно способствовать привлечению частных инвестиций. Во-вторых, продолжим формировать благоприятный климат для развития малого и среднего бизнеса, создание рабочих мест. Я знаю, что два финансовых института работают над этим, идет кредитование конкретных проектов. В-третьих, важно завершить строительство объектов, особенно социальной сферы, начатых в 2018 -2019 годах, чтобы не было никаких долгостроев, незавершенных объектов».



Особо Мутко отметил необходимость реконструкции спортивного комплекса АГУ: «Я бы попросил коллег добавить его в нашу Инвестиционную программу, у студентов должна быть возможность заниматься физической культурой и спортом. Мы общались со студентами, в АГУ есть свои чемпионы мира по боксу… Если университет может воспитывать такие кадры, то нужно создать спортивное ядро. Надеюсь, мы сможем это оперативно сделать».



Как подчеркнул Мутко, для реализации новой Инвестиционной программы необходимо завершить разработку проектно-сметной документации на объекты для прохождения государственной экспертизы.

