12:03, 3 Апреля 2020 66
10:32, 3 Апреля 2020 135
21:19, 2 Апреля 2020 584
20:02, 2 Апреля 2020 461
18:39, 2 Апреля 2020 561
18:14, 2 Апреля 2020 575
17:05, 2 Апреля 2020 901
15:56, 2 Апреля 2020 373
15:39, 2 Апреля 2020 536
15:29, 2 Апреля 2020 384
14:35, 2 Апреля 2020 502
12:25, 2 Апреля 2020 406
20:18, 1 Апреля 2020 722
19:00, 1 Апреля 2020 636
18:07, 1 Апреля 2020 751
18:02, 1 Апреля 2020 876
16:00, 1 Апреля 2020 517
14:54, 1 Апреля 2020 4094
14:31, 1 Апреля 2020 671
14:16, 1 Апреля 2020 700
12:56, 1 Апреля 2020 555
12:10, 1 Апреля 2020 513
22:39, 31 Марта 2020 946
22:37, 31 Марта 2020 862
19:23, 31 Марта 2020 1059
Популярное
27.03.2020 2623
27.03.2020 2352
28.03.2020 2175
27.03.2020 1931
27.03.2020 1880
29.03.2020 1851
27.03.2020 1819
28.03.2020 1423
В Сухуме введены дополнительные посты ГАИ
4
12:03, 3 Апреля 2020
Посты установлены на период с 2 по 20 апреля.
Сухум. 3 апреля. Апсныпресс. Согласно приказу министра ВД РА Раули Смыр штабом МВД на период с 2 по 20 апреля текущего года, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения соблюдения режима чрезвычайного положения, в г. Сухум организованы 4 поста, на которых задействованы сотрудники центрального аппарата МВД, УВД по г. Сухум, ОВД по Сухумскому району. Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.
В сообщении уточняется, что дислокация выездных нарядов обозначена на пересечении ул. Ардзинба-Лакоба-Акиртава (Красный мост); пересечении ул. Аиааира-Харания-Адлейба (поворот на район Маяка); пересечения ул. Эшба-Гумистинская (поворот на Новый район); на посту ДПС ГАИ "Маяк" по ул. Братьев Эзугбая.
Сухум. 3 апреля. Апсныпресс. Согласно приказу министра ВД РА Раули Смыр штабом МВД на период с 2 по 20 апреля текущего года, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения соблюдения режима чрезвычайного положения, в г. Сухум организованы 4 поста, на которых задействованы сотрудники центрального аппарата МВД, УВД по г. Сухум, ОВД по Сухумскому району. Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.
В сообщении уточняется, что дислокация выездных нарядов обозначена на пересечении ул. Ардзинба-Лакоба-Акиртава (Красный мост); пересечении ул. Аиааира-Харания-Адлейба (поворот на район Маяка); пересечения ул. Эшба-Гумистинская (поворот на Новый район); на посту ДПС ГАИ "Маяк" по ул. Братьев Эзугбая.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.