В Сухуме введены дополнительные посты ГАИ

Посты установлены на период с 2 по 20 апреля.



Сухум. 3 апреля. Апсныпресс. Согласно приказу министра ВД РА Раули Смыр штабом МВД на период с 2 по 20 апреля текущего года, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения соблюдения режима чрезвычайного положения, в г. Сухум организованы 4 поста, на которых задействованы сотрудники центрального аппарата МВД, УВД по г. Сухум, ОВД по Сухумскому району. Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.



В сообщении уточняется, что дислокация выездных нарядов обозначена на пересечении ул. Ардзинба-Лакоба-Акиртава (Красный мост); пересечении ул. Аиааира-Харания-Адлейба (поворот на район Маяка); пересечения ул. Эшба-Гумистинская (поворот на Новый район); на посту ДПС ГАИ "Маяк" по ул. Братьев Эзугбая.

