В Сухуме пройдет учредительный съезд социальной платформы «Будущее Абхазии»

На съезде также представят новый состав участников благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии».



Сухум. 11 марта. Апсныпресс. 18 марта в Сухуме состоится съезд молодежи, экспертов, общественных и государственных деятелей, по итогам которого будет учреждена социальная платформа «Будущее Абхазии». Новое движение планирует заниматься содействием в решении социальных проблем молодежи. На съезде также представят новый состав участников благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии».



В преддверии съезда представители молодежных организаций и научного сообщества, журналистов и государственных деятелей приняли обращение к народу.



В обращении «Молодежь – будущее Абхазии!», в частности, говорится:



«Мы – соотечественники, которым небезразлична судьба Родины – Абхазии, констатируем, что одной из ключевых проблем экономики и общества является низкий уровень занятости молодежи и населения в целом. Нашей молодежи необходимы социальные лифты, которые позволят молодым, честным и компетентным управленцам получить шанс проявить свои таланты на государственном уровне.



В связи с этим, поддерживаем идею по созданию социальной платформы «Будущее Абхазии». Цель платформы заключается в выявлении и поддержке талантливой молодежи, обновлении государственного аппарата за счет ответственных представителей молодого поколения. В рамках платформы будут координироваться три ключевых направления:

1. Ежегодное проведение конкурса молодых управленцев «Гордость Абхазии» (участвуют выпускники ВУЗов до 35 лет);

2. Создание школы молодых предпринимателей на базе АГУ (лекции известных российских и международных бизнесменов);

3. Организация системы стажировок в Москве для талантливой молодежи (стажировки в федеральных органах исполнительной и законодательной власти).



Выражаем надежду на то, что новое десятилетие даст нашему народу импульсы динамичного развития. Уверены, что молодежь Абхазии может и будет приносить максимальную пользу своему Отечеству. Пришло время действовать!»





– Акаба Нателла Нуриевна;

– Дамения Олег Несторович;

– Гварамия Алеко Алексеевич;

– Джинджолия Сократ Рачевич;

– Инал-ипа Арда Шалвовна;

– Кварчелия Лиана Владимировна;

– Хашиг Инал Николаевич;

– Делба Владимир Валерьевич;

– Чирикба Вячеслав Андреевич;

– Гамисония Эмма Алексеевна;

– Сакания Гунда Валентиновна;

– Лагулаа Анатолий Янкович;

– Тужба Генрих Нодариевич;

– Хашба Милана Эдуардовна;

– Чакрян Артур Сетракович;

– Лакоя Амра Сасрыквовна;

– Пачулия Тимур Анатолиевич;

– Макоев Алан Владимирович;

– Цуцура Валентина Мироновна;

– Аршба Тея Темуровна;

– Берзения Тамила Вахтанговна;

– Зантария Станислав Семенович;

– Багателия Азамат Геннадиевич.

