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В Сухуме пройдет учредительный съезд социальной платформы «Будущее Абхазии»

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11:50, 11 Марта 2020
В Сухуме пройдет учредительный съезд социальной платформы «Будущее Абхазии»
На съезде также представят новый состав участников благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии».

Сухум. 11 марта. Апсныпресс. 18 марта в Сухуме состоится съезд молодежи, экспертов, общественных и государственных деятелей, по итогам которого будет учреждена социальная платформа «Будущее Абхазии». Новое движение планирует заниматься содействием в решении социальных проблем молодежи. На съезде также представят новый состав участников благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии».

В преддверии съезда представители молодежных организаций и научного сообщества, журналистов и государственных деятелей приняли обращение к народу.

В обращении «Молодежь – будущее Абхазии!», в частности, говорится:

«Мы – соотечественники, которым небезразлична судьба Родины – Абхазии, констатируем, что одной из ключевых проблем экономики и общества является низкий уровень занятости молодежи и населения в целом. Нашей молодежи необходимы социальные лифты, которые позволят молодым, честным и компетентным управленцам получить шанс проявить свои таланты на государственном уровне.

В связи с этим, поддерживаем идею по созданию социальной платформы «Будущее Абхазии». Цель платформы заключается в выявлении и поддержке талантливой молодежи, обновлении государственного аппарата за счет ответственных представителей молодого поколения. В рамках платформы будут координироваться три ключевых направления:
1. Ежегодное проведение конкурса молодых управленцев «Гордость Абхазии» (участвуют выпускники ВУЗов до 35 лет);
2. Создание школы молодых предпринимателей на базе АГУ (лекции известных российских и международных бизнесменов);
3. Организация системы стажировок в Москве для талантливой молодежи (стажировки в федеральных органах исполнительной и законодательной власти).

Выражаем надежду на то, что новое десятилетие даст нашему народу импульсы динамичного развития. Уверены, что молодежь Абхазии может и будет приносить максимальную пользу своему Отечеству. Пришло время действовать!»


– Акаба Нателла Нуриевна;
– Дамения Олег Несторович;
– Гварамия Алеко Алексеевич;
– Джинджолия Сократ Рачевич;
– Инал-ипа Арда Шалвовна;
– Кварчелия Лиана Владимировна;
– Хашиг Инал Николаевич;
– Делба Владимир Валерьевич;
– Чирикба Вячеслав Андреевич;
– Гамисония Эмма Алексеевна;
– Сакания Гунда Валентиновна;
– Лагулаа Анатолий Янкович;
– Тужба Генрих Нодариевич;
– Хашба Милана Эдуардовна; 
– Чакрян Артур Сетракович;
– Лакоя Амра Сасрыквовна;
– Пачулия Тимур Анатолиевич;
– Макоев Алан Владимирович;
– Цуцура Валентина Мироновна;
– Аршба Тея Темуровна;
– Берзения Тамила Вахтанговна;
– Зантария Станислав Семенович; 
– Багателия Азамат Геннадиевич.

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