В Сухуме прошла презентация ежегодного Каталога предприятий Абхазии

В этом году издание посвящено инвестициям и инвестиционным проектам на территории республики.



Сухум. 21 февраля. Апсныпресс. Лана Цвижба/ Аманда Касландзия. Торгово-промышленная палата РА провела презентацию XII издания Каталога предприятий Республики Абхазия-2020.



Каталог предприятий презентуется ежегодно с разной тематикой. В этом году издание посвящено инвестициям и инвестиционным проектам на территории Абхазии.



Как отметила президент ТПП РА Тамила Мерцхулава, решение по подготовке издания каталога предприятий 12 лет назад принял первый президент ТПП РА Геннадий Гагулия. «Как оказалось, на сегодняшний день – это единственный в республике информационный источник по субъектам экономики, который с каждым годом все больше и больше пользуется спросом как внутри, так и за пределами страны. Каждый год издание каталога посвящено разным темам. В этом году при подготовке издания тема инвестиций, конечно, выбрана не случайно. Мы считаем, что эта тема остается весьма актуальной на протяжение всех послевоенных лет. Принимая участие в разных мероприятиях, на разных площадках, мы очень часто говорим об уникальных возможностях для инвестирования в Абхазии – это и географическое положение, природно-ресурсная база, транспортно-энергетическая сфера, развивающийся туризм и многое другое. Конечно, в активизации инвестиционных процессов в стране главенствующую роль играют государственные органы власти и управления. Но, как показывают современные реалии, отсутствие инвестиционного бума в Республике Абхазия связанно с нехваткой постоянной работы в этом направлении. Настало время, когда нужно сосредоточиться на формировании безопасного и благоприятного инвестиционного климата в стране. Необходимо в кратчайшие сроки обратить внимание на развитие бизнеса и конкуренции, защиту прав инвесторов,кредитование малого и среднего бизнеса, участие его в инвестиционных проектах Абхазии, обратить внимание на национального инвестора, которому необходима большая поддержка со стороны государства. Практика показывает, что несмотря на все сложности и существующие риски в развитии экономики, уже сформировалось то сообщество внутри Абхазии и за ее пределами, я имею ввиду нашу многочисленную диаспору, которое уже готово и способно инвестировать в проекты на родине. Нам сейчас необходимо открыть двери республики и сделать так, чтобы инвестору было удобно».



И.о. замминистра экономики, директор Государственного инвестиционного агентства Саид Гулария также подчеркнул важность привлечения инвестиций: «Это комплексный процесс, он не может рассматриваться абстрагировано от других сфер государственной политики. У нас есть определенные проблемы – это вопросы правопорядка и правоприменительной практики, до сих пор нет кадастра. Но есть и положительные моменты, которые способствуют привлечению инвестиций. Например, либеральное налоговое,инвестиционное законодательство и Государственное инвестиционное агентство, которое большое внимание уделяет своей работе. У нас созданы Реестр инвестиционных проектов, сопровождение инвесторов посредством проектной команды – это когда представители различных органов государственного управления будут сопровождать тот или иной инвестиционный проект. Я также хотел бы поблагодарить наших предпринимателей, которые работают в Абхазии и платят налоги, мне представляется это очень важным".



