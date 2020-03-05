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В Сухуме проходит Первенство города по баскетболу

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12:03, 10 Марта 2020
В Сухуме проходит Первенство города по баскетболу
Игры проводятся в три этапа. 

Сухум. 10 марта. Апсныпресс. В Сухуме, во Дворце спорта им. С. В. Багапш, прошел 2 тур 1 этапа Первенства города по баскетболу среди юношей 2002-2005 гг/р. В играх приняли участие команды: «Гагра», «Спартак» (Сухум), «Сухум», «Лицей», «Очамчыра», «Гудаута». 

Результаты игр: 
– «Гагра»-«Спартак» (44:80); 
– «Гагра»-«Сухум» (49:28); 
– «Спартак»-«Лицей» (77:21); 
– «Очамчыра»-«Гудаута» (47:46). 

3 тур состоится 14 марта. 

Игры проводятся в три этапа.

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