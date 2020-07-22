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В Сухуме продолжаются работы по укладке асфальта
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17:52, 28 Июля 2020
Работы выполняет Администрация города Сухум.
Сухум. 28 июля. Апсныпресс. В Сухуме продолжаются работы по укладке асфальта и ямочному ремонту столичных дорог. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Сухум.
На данный момент на площади Диоскуров идет укладка асфальта. Работы выполняет Администрация города Сухум, подрядчик - Дорожное ремонтно-строительное управление города Гудаута. На эту площадь планируется перенести выносную торговлю, которая на сегодняшний день располагается вдоль Набережной Махаджиров. За последние месяцы были отремонтированы улицы Джонуа, Гулиа, Лакоба, частично проспект Аиааира, в данное время идут ремонтные работы по улице Генерала Дбар.
По словам заместителя директора Дорожного ремонтно–строительного управления Администрации города Сухум Зураба Ахуба, только на улицу Лакоба ушло до 55 тонн асфальтового покрытия. В планах Администрации города продолжить работы по ремонту столичных дорог.
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