В Сухуме предпринимателей освободили от арендной платы за муниципальное имущество

Соответствующее Распоряжение подписал глава столичной Администрации.



Сухум. 27 мая. Апсныпресс. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал Распоряжение о минимизации негативных последствий от введения ограничительных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 и дополнительных мерах поддержки для восстановления финансово-хозяйственной деятельности предприятий города Сухум. Об этом сообщается на сайте столичной Администрации.



Как говорится в сообщении, Распоряжением главы города от арендной платы с мая до 15 июня 2020 года, освобождены субъекты предпринимательства, арендующие муниципальное имущество у Администрации Сухума, а также у муниципальных учреждений.



Уточняется, что действие Распоряжения распространяется на организации, предоставляющие услуги общественного питания, фитнес-центры, спортивные залы, СПА-салоны, сауны и массажные кабинеты. Меры поддержки касаются только тех предпринимателей, которые не имеют задолженности по арендным платежам на 1 марта 2020 года, а также не сдают площади в субаренду.



