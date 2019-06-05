В Сухуме отметили день рождения А.С Пушкина и Международный день русского языка

В Сухумском ботаническом саду отметить 220-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина и Международный день русского языка собрались спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, советник Президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Алексей Двинянин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, общественные деятели и творческая интеллигенция.Участники возложили цветы к памятнику поэта.Открывая встречу, председатель Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн отметила: «Мы уже не первый год отмечаем этот день под сенью многовековой липы. Сегодня, в Международный день русского языка, мы хотим послушать произведения Пушкина, которого знают во всем мире. Произведения поэта переводят на разные языки и, конечно, на абхазский язык».Владимир Зантария также подчеркнул значимость наследия Пушкина: «Мы живем в эпоху, когда девальвация духовных и нравственных ценностей может нанести огромный ущерб человеческой культуре, составляющей основу современной цивилизации. На фоне подобных разрушительных процессов углубляющийся интерес и внимание к великому классическому наследию может стать своеобразным тотализатором возрождения традиций и национальных культур. Ставшие традиционными Пушкинские дни в Абхазии стали частью нашей национальной культурной летописи. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев отмечал: Пушкин не просто любил жизнь во всех ее проявлениях, жизнь была для него величайшим таинством, потому он был велик во всем».Участники встречи читали произведения Пушкина в переводах на абхазский язык, были исполнены романс на стихи поэта и музыкально-литературная композиция.