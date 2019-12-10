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В Сухуме открылась выставка, посвященная 80-летию Союза художников Абхазии
15:20, 10 Декабря 2019
Выставка продлится до 16 декабря.
Сухум. 10 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Сухуме открылась выставка, посвященная 80-летию создания Союза художников Абхазии. На мероприятии присутствовали советник Президента РА по науке, культуре и образованию Владимир Зантария, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Алексей Двинянин, министр культуры РА Эльвира Арсалия.
Председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения отметил важность преемственности творческих поколений: «К счастью, есть молодые художники, которые идут вперед большими шагами и смогут развивать изобразительное искусство во благо нашего народа. Мы возлагаем на них большие надежды. Думаю, они смогут достойно нести знамя их предшественников. Духовность надо понимать и развивать, как Владислав Григорьевич, он вложил многое в развитие изобразительного искусства Абхазии».
Эльвира Арсалия поздравила представителей Союза художников Абхазии: «В этом году 80 лет исполнилось одной из самых творческих и важных организаций – Союзу художников Абхазии. Сегодня в Национальной картинной галерее хранится более 4 тысяч произведений искусства. Надеюсь, что в картинной галерее, в ее выставочных залах, мы сможем увидеть в хронологической последовательности экспозиции, которые представят каждое десятилетие творчества наших художников».
Владимир Зантария передал поздравительный адрес от Президента Абхазии: «80-летие создания Союза художников Абхазии – это знаменательное событие в общественной и культурной жизни страны. В абхазском изобразительном искусстве, в живописи, в различных жанрах наши мастера добились ярких успехов. Ими накоплен бесценный творческий опыт. В период Отечественной войны народа Абхазии художники посвятили свою творческую энергию борьбе с грузинским агрессором, прославлению героизма защитников Родины. Их плакаты, лозунги, проникнутые пафосом служения Отчизне, обнажали национал-шовинистическую сущность грузинской идеологии».
Алексей Двинянин также поздравил Союз художников Абхазии с юбилеем и с открытием выставки.
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