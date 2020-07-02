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В Сухуме будут пресекать самовольное строительство

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15:52, 6 Июля 2020
В Сухуме будут пресекать самовольное строительство
Соответствующее Распоряжение подписано главой Администрации Сухума.

Сухум. 6 июля. Апсныпресс. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал Распоряжение «О мерах по пресечению самовольного строительства в городе Сухум». Об этом сообщается на официальном сайте столичной Администрации.

Как отмечается в сообщении, мэр поручил домоуправлениям усилить контроль за самовольным строительством на подведомственных территориях, которым предписано незамедлительно сообщать главе Администрации и главному архитектору Сухума о самовольном строительстве в целях принятия мер реагирования в отношении лиц, осуществляющих самовольное строительство.

Начальнику отдела градостроительного регулирования и архитектуры Администрации поручено принять меры по пресечению самовольного строительства и сносу самовольных построек в Сухуме.

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