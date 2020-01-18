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В Сухуме 23 января возможен дождь со снегом

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17:43, 22 Января 2020
В Сухуме 23 января возможен дождь со снегом
Температура воздуха ночью +2°С, днем +6°С.

Сухум. 22 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием холодных атмосферных фронтов глубокого обширного Североатлантического циклона. Ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь, местами дождь со снегом, снег. В предгорьях и горах – снег.

Атмосферное давление –  нестабильное.

Ветер слабый и умеренный – 3-8 м/с, местами с порывами от 10 до 15 м/с.

Температура воздуха ночью -1+4°С, днем +2+7°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды – умеренное и значительное – 75-150 см (2-4б).

Относительная влажность воздуха – 70-90%.
                            
В столице облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь, возможен дождь со снегом.

Температура воздуха ночью +2°С, днем +6°С.

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