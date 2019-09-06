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В Сухум приезжает Московский Художественный театр им. А.П. Чехова со спектаклем «Пролётный гусь»
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14:21, 9 Сентября 2019
Гастроли театра пройдут в Государственном русском театре драмы им. Ф. А. Искандера.
Сухум. 9 сентября. Апсныпресс. 11 и 12 сентября в Государственном русском театре драмы им. Ф. А. Искандера состоятся гастроли Московского Художественного театра им. А.П. Чехова со спектаклем «Пролётный гусь» в постановке Марины Брусникиной. Об этом сообщили в Русдраме.
Как отмечается в сообщении: «Спектакль «Пролётный гусь», поставленный по двум рассказам Виктора Астафьева и посвящённый памяти писателя – настоящая высокая драма русской жизни. Несмотря на внешнюю неброскость, отсутствие спецэффектов, этот тонкий, щемящий спектакль никого не оставит равнодушным. Все 17 лет жизни спектакля (премьера состоялась в 2002 г.) он пользуется огромной любовью публики и идёт при неизменных аншлагах. Главные герои рассказа «Пролётный гусь» – совсем молодые люди, юноша и девушка, прошедшие войну, с которой им некуда и не к кому возвращаться. Они находят спасение и смысл жизни друг в друге, но мирная жизнь оказывается куда сложней и суровей, чем фронт… Вторая часть спектакля – «Бабушкин праздник» – светлый, полный юмора рассказ о деревенском торжестве – дне рождения бабушки огромной семьи, о разгульном, безудержном празднике, на котором всем рады».
В 2004 году создатели спектакля «Пролётный гусь» были удостоены Государственной премии России. Среди них – заслуженные артисты РФ Янина Колесниченко, Алена Хованская, Валерий Трошин, Эдуард Чекмазов. Также в спектакле заняты: Юлия Чебакова, Ксения Теплова, Виктор Хориняк, Алексей Красненков, Кристина Бабушкина, Павел Ващилин, Татьяна Розова.
Продолжительность спектакля – 2 часа 50 мин., с 1 антрактом. Гастроли МХТ им. А. П.Чехова реализуются в рамках зарубежного направления программы «Большие гастроли-2019», осуществляемой Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры России, и при поддержке «Культурных сезонов Россия – Абхазия» министерств культуры двух стран.
Сухум. 9 сентября. Апсныпресс. 11 и 12 сентября в Государственном русском театре драмы им. Ф. А. Искандера состоятся гастроли Московского Художественного театра им. А.П. Чехова со спектаклем «Пролётный гусь» в постановке Марины Брусникиной. Об этом сообщили в Русдраме.
Как отмечается в сообщении: «Спектакль «Пролётный гусь», поставленный по двум рассказам Виктора Астафьева и посвящённый памяти писателя – настоящая высокая драма русской жизни. Несмотря на внешнюю неброскость, отсутствие спецэффектов, этот тонкий, щемящий спектакль никого не оставит равнодушным. Все 17 лет жизни спектакля (премьера состоялась в 2002 г.) он пользуется огромной любовью публики и идёт при неизменных аншлагах. Главные герои рассказа «Пролётный гусь» – совсем молодые люди, юноша и девушка, прошедшие войну, с которой им некуда и не к кому возвращаться. Они находят спасение и смысл жизни друг в друге, но мирная жизнь оказывается куда сложней и суровей, чем фронт… Вторая часть спектакля – «Бабушкин праздник» – светлый, полный юмора рассказ о деревенском торжестве – дне рождения бабушки огромной семьи, о разгульном, безудержном празднике, на котором всем рады».
В 2004 году создатели спектакля «Пролётный гусь» были удостоены Государственной премии России. Среди них – заслуженные артисты РФ Янина Колесниченко, Алена Хованская, Валерий Трошин, Эдуард Чекмазов. Также в спектакле заняты: Юлия Чебакова, Ксения Теплова, Виктор Хориняк, Алексей Красненков, Кристина Бабушкина, Павел Ващилин, Татьяна Розова.
Продолжительность спектакля – 2 часа 50 мин., с 1 антрактом. Гастроли МХТ им. А. П.Чехова реализуются в рамках зарубежного направления программы «Большие гастроли-2019», осуществляемой Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры России, и при поддержке «Культурных сезонов Россия – Абхазия» министерств культуры двух стран.
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