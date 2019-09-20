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В субботу временами умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый с грозой, местами возможен град – погода в Абхазии в выходные
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15:55, 20 Сентября 2019
В горах – снег.
Сухум. 20 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни территория Абхазии по-прежнему будет находиться в барическом поле повышенного давления. Однако погода неустойчива, из-за влияния холодных атмосферных фронтов циклона. Ожидается облачная погода, в субботу временами умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый с грозой, местами возможен град, в воскресенье погода прояснится. В горах – снег.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер слабый и умеренный - 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +11 +16°С, днем + 18 +23°С.
Температура морской воды + 23°С.
В столице облачная погода, в субботу временами умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый с грозой.
Температура воздуха ночью +13°С, днем +22°С.
Сухум. 20 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни территория Абхазии по-прежнему будет находиться в барическом поле повышенного давления. Однако погода неустойчива, из-за влияния холодных атмосферных фронтов циклона. Ожидается облачная погода, в субботу временами умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый с грозой, местами возможен град, в воскресенье погода прояснится. В горах – снег.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер слабый и умеренный - 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +11 +16°С, днем + 18 +23°С.
Температура морской воды + 23°С.
В столице облачная погода, в субботу временами умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый с грозой.
Температура воздуха ночью +13°С, днем +22°С.
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