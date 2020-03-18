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В стране стартовали повторные выборы Президента Абхазии
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10:45, 22 Марта 2020
В 8:00 открылись все избирательные участки Абхазии.
Сухум. 22 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба. В 8:00 открылись все избирательные участки Абхазии. Также открылся Международный пресс-центр «Выборы Президента Абхазии 2020», в работе которого принимают участие члены ЦИК РА, представители политических партий, общественных объединений, республиканских органов государственной власти.
Председатель ЦИК Тамаз Гогия дал первую информацию: «По поступившим из окружных избирательных комиссий информации, сегодня ровно в 8 утра открылись 154 избирательных участка на территории РА, в том числе 2 участка за рубежом – в Москве и Черкесске. Сегодня граждане Республики Абхазия, находящиеся как на территории Абхазии, так и за ее пределами, с 8:00 утра до 20:00 придут на избирательные участки и примут участие в голосовании. На пост Президента РА баллотируются Адгур Ардзинба, Аслан Бжания, Леонид Дзапшба».
По информации Гогия, на территории Абхазии образовано 35 избирательных округов, при этом территория каждого района республики и города Сухум разграничена на несколько округов: в Гагрском районе расположены округа с №№ 9 по 13, в Гудаутском – с 14 по 20, в Сухумском – с 21 по 23, в городе Сухум – с 1 по 8, в Гулрыпшском – с 24 по 26, в Очамчырском – с 27 по 32, в Ткуарчалском – с 33 по 34 и в Галском районе – 35 округ. Зарубежные участки приписаны к избирательному округу №6 города Сухум.
«Сегодня данные о ходе голосования будут периодически передаваться 154 избирательными участками. После завершения голосования, в 20:00, каждая участковая избирательная комиссия проведет подсчет голосов избирателей, отданных в поддержку каждого из кандидатов в Президенты РА, после чего составит протокол об итогах повторных выборов. Данные протоколов будут передаваться в соответствующие окружные избирательные комиссии. Данные протоколов зарубежных избирательных комиссий будут передаваться в окружную избирательную комиссию №6 города Сухум. Каждая из 35 окружных избирательных комиссий на основании протоколов участковых комиссий об итогах повторного голосования, путем их суммирования составит протокол об итогах повторного голосования по соответствующему избирательному округу. Затем, протоколы окружных избирательных комиссий передадут в ЦИК РА для установления результатов выборов Президента Республики Абхазия», – пояснил Гогия.
Сухум. 22 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба. В 8:00 открылись все избирательные участки Абхазии. Также открылся Международный пресс-центр «Выборы Президента Абхазии 2020», в работе которого принимают участие члены ЦИК РА, представители политических партий, общественных объединений, республиканских органов государственной власти.
Председатель ЦИК Тамаз Гогия дал первую информацию: «По поступившим из окружных избирательных комиссий информации, сегодня ровно в 8 утра открылись 154 избирательных участка на территории РА, в том числе 2 участка за рубежом – в Москве и Черкесске. Сегодня граждане Республики Абхазия, находящиеся как на территории Абхазии, так и за ее пределами, с 8:00 утра до 20:00 придут на избирательные участки и примут участие в голосовании. На пост Президента РА баллотируются Адгур Ардзинба, Аслан Бжания, Леонид Дзапшба».
По информации Гогия, на территории Абхазии образовано 35 избирательных округов, при этом территория каждого района республики и города Сухум разграничена на несколько округов: в Гагрском районе расположены округа с №№ 9 по 13, в Гудаутском – с 14 по 20, в Сухумском – с 21 по 23, в городе Сухум – с 1 по 8, в Гулрыпшском – с 24 по 26, в Очамчырском – с 27 по 32, в Ткуарчалском – с 33 по 34 и в Галском районе – 35 округ. Зарубежные участки приписаны к избирательному округу №6 города Сухум.
«Сегодня данные о ходе голосования будут периодически передаваться 154 избирательными участками. После завершения голосования, в 20:00, каждая участковая избирательная комиссия проведет подсчет голосов избирателей, отданных в поддержку каждого из кандидатов в Президенты РА, после чего составит протокол об итогах повторных выборов. Данные протоколов будут передаваться в соответствующие окружные избирательные комиссии. Данные протоколов зарубежных избирательных комиссий будут передаваться в окружную избирательную комиссию №6 города Сухум. Каждая из 35 окружных избирательных комиссий на основании протоколов участковых комиссий об итогах повторного голосования, путем их суммирования составит протокол об итогах повторного голосования по соответствующему избирательному округу. Затем, протоколы окружных избирательных комиссий передадут в ЦИК РА для установления результатов выборов Президента Республики Абхазия», – пояснил Гогия.
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