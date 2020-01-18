13:39, 24 Января 2020 921
13:02, 24 Января 2020 319
12:21, 24 Января 2020 572
15:55, 23 Января 2020 755
14:58, 23 Января 2020 550
13:29, 23 Января 2020 675
12:58, 23 Января 2020 576
12:26, 23 Января 2020 348
11:05, 23 Января 2020 470
08:00, 23 Января 2020 472
18:55, 22 Января 2020 676
17:43, 22 Января 2020 527
15:51, 22 Января 2020 532
15:35, 22 Января 2020 781
13:46, 22 Января 2020 568
11:48, 22 Января 2020 852
15:44, 21 Января 2020 557
14:35, 21 Января 2020 782
13:46, 21 Января 2020 754
17:31, 20 Января 2020 1124
17:27, 20 Января 2020 1131
17:23, 20 Января 2020 600
15:34, 20 Января 2020 680
15:03, 20 Января 2020 440
14:19, 20 Января 2020 758
Популярное
20.01.2020 1131
24.01.2020 923
18.01.2020 826
В столице прошла отчетная выставка арт-студии «Mukhus»
343
12:26, 23 Января 2020
На выставке были представлены более 150 работ юных художников.
Сухум. 23 января. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Центре детского творчества «Айнар» состоялась выставка работ арт-студии «Mukhus».
Преподаватель арт-студии Аида Аджба рассказала о выставке: «Эта первая отчетная выставка наших детей. Представлены лучшие работы разных жанров, всего их около 150. Выставка посвящена новому году, решили после выходных устроить праздник детям».
Как сообщила Аджба, кроме картин, на выставке представлены небольшие скульптуры, куклы, новогодние открытки и расписанные камни. «В студии проходят уроки живописи, композиции, рисунка, графики, а также есть прикладные направления. Хочу отметить, что ребята с большой любовью подошли к своим творениям, они сочиняли истории и сказки, объясняя суть работ», – подчеркнула Аджба.
Сухум. 23 января. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Центре детского творчества «Айнар» состоялась выставка работ арт-студии «Mukhus».
Преподаватель арт-студии Аида Аджба рассказала о выставке: «Эта первая отчетная выставка наших детей. Представлены лучшие работы разных жанров, всего их около 150. Выставка посвящена новому году, решили после выходных устроить праздник детям».
Как сообщила Аджба, кроме картин, на выставке представлены небольшие скульптуры, куклы, новогодние открытки и расписанные камни. «В студии проходят уроки живописи, композиции, рисунка, графики, а также есть прикладные направления. Хочу отметить, что ребята с большой любовью подошли к своим творениям, они сочиняли истории и сказки, объясняя суть работ», – подчеркнула Аджба.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.