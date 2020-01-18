В столице прошла отчетная выставка арт-студии «Mukhus»

На выставке были представлены более 150 работ юных художников.



Сухум. 23 января. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Центре детского творчества «Айнар» состоялась выставка работ арт-студии «Mukhus».



Преподаватель арт-студии Аида Аджба рассказала о выставке: «Эта первая отчетная выставка наших детей. Представлены лучшие работы разных жанров, всего их около 150. Выставка посвящена новому году, решили после выходных устроить праздник детям».



Как сообщила Аджба, кроме картин, на выставке представлены небольшие скульптуры, куклы, новогодние открытки и расписанные камни. «В студии проходят уроки живописи, композиции, рисунка, графики, а также есть прикладные направления. Хочу отметить, что ребята с большой любовью подошли к своим творениям, они сочиняли истории и сказки, объясняя суть работ», – подчеркнула Аджба.