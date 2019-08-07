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В столице Абхазии 14 августа тридцать четыре градуса тепла

178
15:05, 13 Августа 2019
В столице Абхазии 14 августа тридцать четыре градуса тепла
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).

Сухум. 13 августа. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду территория Абхазии окажется в теплом секторе Южного циклона. Ожидается малооблачная, удушливо жаркая погода.

Атмосферное давление – 758-755 мм рт. ст. Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).

Относительная влажность воздуха – 60-80 %.

В столице малооблачная, жаркая погода.

Температура воздуха ночью +23°С, днем +34°С.

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