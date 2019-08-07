16:16, 13 Августа 2019 199
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12:55, 13 Августа 2019 345
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В столице Абхазии 14 августа тридцать четыре градуса тепла
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15:05, 13 Августа 2019
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).
Сухум. 13 августа. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду территория Абхазии окажется в теплом секторе Южного циклона. Ожидается малооблачная, удушливо жаркая погода.
Атмосферное давление – 758-755 мм рт. ст. Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-80 %.
В столице малооблачная, жаркая погода.
Температура воздуха ночью +23°С, днем +34°С.
Сухум. 13 августа. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду территория Абхазии окажется в теплом секторе Южного циклона. Ожидается малооблачная, удушливо жаркая погода.
Атмосферное давление – 758-755 мм рт. ст. Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-80 %.
В столице малооблачная, жаркая погода.
Температура воздуха ночью +23°С, днем +34°С.
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