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В столичных парках спасают деревья от американской белой бабочки
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15:14, 17 Сентября 2019
Работу проводит МУП «Зеленое хозяйство» по согласованию с Госкомитетом по экологии и охране природы.
Сухум. 17 сентября. Апсныпресс. С первых чисел сентября в сухумских парках и скверах проводится экстренное опрыскивание инсектицидами зеленых насаждений, пораженных американской белой бабочкой. Работу проводит МУП «Зеленое хозяйство» по согласованию с Госкомитетом по экологии и охране природы. Об этом сообщается на официальном сайте столичной Администрации.
Как отмечается в сообщении, опрыскивание зеленых насаждений зачастую затрудненно из-за припаркованных автомобилей на улицах города, в результате работникам «Зеленого хозяйства» со своей спецтехникой сложно подобраться к деревьям. Поэтому профилактические работы пока проведены только в доступных местах: в основных парковых зонах и на Сухумской горе.
Опрыскивание начинается ранним утром, задействована бригада из 2-х спецмашин и 5 сотрудников Зеленого хозяйства, которые обеспечены средствами химзащиты.
Заместитель начальника Коммунального управления Елена Атёпина сообщила, что «помимо вышеперечисленного, постоянно проводится мониторинг состояния зеленых насаждений, выявляются места поражения американской бабочкой и тут же проводятся работы по их лечению».
Кроме того, Атепина рассказала: «С повестки дня не снят вопрос профилактического лечения крупномерных пальм. Работы будут продолжены в ближайшее время, соответствующие ядохимикаты имеются в наличии. К сожалению, веерные пальмы (трахикарпус) сильно повреждены пальмовым мотыльком. Такого вида пальм очень большое количество, нам нехватает ядохимикатов, специализированных бригад для их лечения. Утешает тот факт, что вырубленные пальмы можно заменить новыми саженцами. Этим займемся после консультаций с сотрудниками Госкомэкологии».
Атепина выразила надежду на участие населения города в посадке пальм и саженцев других видов деревьев. «Наш город уникален по своей природной красоте, которую необходимо защищать, сохранять, чем мы и занимаемся. Однако, если все горожане поддержат коммунальщиков, помогут в высадке саженцев, в наведении порядка и других мероприятиях – всеми нами любимый Сухум будет ещё краше», - подытожила Елена Атепина.
Сухум. 17 сентября. Апсныпресс. С первых чисел сентября в сухумских парках и скверах проводится экстренное опрыскивание инсектицидами зеленых насаждений, пораженных американской белой бабочкой. Работу проводит МУП «Зеленое хозяйство» по согласованию с Госкомитетом по экологии и охране природы. Об этом сообщается на официальном сайте столичной Администрации.
Как отмечается в сообщении, опрыскивание зеленых насаждений зачастую затрудненно из-за припаркованных автомобилей на улицах города, в результате работникам «Зеленого хозяйства» со своей спецтехникой сложно подобраться к деревьям. Поэтому профилактические работы пока проведены только в доступных местах: в основных парковых зонах и на Сухумской горе.
Опрыскивание начинается ранним утром, задействована бригада из 2-х спецмашин и 5 сотрудников Зеленого хозяйства, которые обеспечены средствами химзащиты.
Заместитель начальника Коммунального управления Елена Атёпина сообщила, что «помимо вышеперечисленного, постоянно проводится мониторинг состояния зеленых насаждений, выявляются места поражения американской бабочкой и тут же проводятся работы по их лечению».
Кроме того, Атепина рассказала: «С повестки дня не снят вопрос профилактического лечения крупномерных пальм. Работы будут продолжены в ближайшее время, соответствующие ядохимикаты имеются в наличии. К сожалению, веерные пальмы (трахикарпус) сильно повреждены пальмовым мотыльком. Такого вида пальм очень большое количество, нам нехватает ядохимикатов, специализированных бригад для их лечения. Утешает тот факт, что вырубленные пальмы можно заменить новыми саженцами. Этим займемся после консультаций с сотрудниками Госкомэкологии».
Атепина выразила надежду на участие населения города в посадке пальм и саженцев других видов деревьев. «Наш город уникален по своей природной красоте, которую необходимо защищать, сохранять, чем мы и занимаемся. Однако, если все горожане поддержат коммунальщиков, помогут в высадке саженцев, в наведении порядка и других мероприятиях – всеми нами любимый Сухум будет ещё краше», - подытожила Елена Атепина.
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