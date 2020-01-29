В столичной Администрации обсудили проблемы подтопления домов вдоль реки Адзапш

В расширенном совещании приняли участие специалисты ГК «Абхазстрой» и «Абхазберегозащита».



Сухум. 30 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности главы Администрации Сухума Кан Кварчия на совещании с участием представителей ГК «Абхазстрой» и «Абхазберегозащита» обсудил проблему подтопления домов вдоль реки Адзапш. Об этом сообщается на сайте столичной Администрации.



Директор Госуправления РА по строительству Тимур Агрба напомнил историю вопроса. В 2016 году специалистами управления «Горстрой» Администрации г. Сухум было принято решение очистить от наносов, углубить и расширить русло реки Адзапш на участке от железнодорожного моста до морпорта. Но, как оказалось, работы осложнил ряд проблем: ширина русла на всей протяжённости реки разная, от 15 метров до 3 метров, кое-где располагаются гидротехнические сооружения и подпорные стены, которые уже не выполняют свои функции, но сужают русло, нет подъездов для техники, а выход к морпорту заилен и вода в устье застаивается. Тем не менее, в 2017 году уже ГК «Абхазберегозащита» по Инвестпрограмме локально провела работы по очистке реки.



По мнению специалистов, все эти годы проблема решалась выплатой компенсаций пострадавшим из президентского фонда. Последний раз эта сумма составила около 43 млн рублей.



Как отметил Кан Кварчия, важно, чтобы работы на реке не велись по принципу «лейки», когда расширяя русло на всем протяжении, оно сужается к устью, что фактически сводит «на нет» все предпринятые усилия. Кварчия предложил, очищая одну сторону реки, другую ее сторону, правобережную, расширять и заливать опорные стены, которые будут препятствовать осыпанию грунта.



По итогам совещания, было принято решение обратиться с письмом об оказании поддержки к и.о. Президента РА Валерию Бганба.



