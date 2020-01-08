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В состав кассационной коллегии Верховного суда Абхазии введена Екатерина Онищенко
12:12, 10 Января 2020
О времени и месте рассмотрения дела в новом судебном заседании будут извещены лица, участвующие в деле и их представители.
Сухум. 10 января. Апсныпресс. В соответствии с требованиями Кодекса Республики Абхазия «Об административном судопроизводстве», исполняющим обязанности Председателя Верховного суда РА Омаром Берулава, в состав кассационной коллегии по иску Алхаса Квициниа «О признании незаконным и недействительным Решения ЦИК РА об итогах выборов Президента РА» включена судья Верховного суда РА Екатерина Онищенко, взамен отведенного вчера судьи Романа Кварчия.
О времени и месте рассмотрения дела в новом судебном заседании будут извещены лица, участвующие в деле и их представители.
Кассационная жалоба подлежит рассмотрению в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством судьи Темура Тарба.
Сухум. 10 января. Апсныпресс. В соответствии с требованиями Кодекса Республики Абхазия «Об административном судопроизводстве», исполняющим обязанности Председателя Верховного суда РА Омаром Берулава, в состав кассационной коллегии по иску Алхаса Квициниа «О признании незаконным и недействительным Решения ЦИК РА об итогах выборов Президента РА» включена судья Верховного суда РА Екатерина Онищенко, взамен отведенного вчера судьи Романа Кварчия.
О времени и месте рассмотрения дела в новом судебном заседании будут извещены лица, участвующие в деле и их представители.
Кассационная жалоба подлежит рассмотрению в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством судьи Темура Тарба.
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