В состав кассационной коллегии Верховного суда Абхазии введена Екатерина Онищенко

О времени и месте рассмотрения дела в новом судебном заседании будут извещены лица, участвующие в деле и их представители.



Сухум. 10 января. Апсныпресс. В соответствии с требованиями Кодекса Республики Абхазия «Об административном судопроизводстве», исполняющим обязанности Председателя Верховного суда РА Омаром Берулава, в состав кассационной коллегии по иску Алхаса Квициниа «О признании незаконным и недействительным Решения ЦИК РА об итогах выборов Президента РА» включена судья Верховного суда РА Екатерина Онищенко, взамен отведенного вчера судьи Романа Кварчия.



О времени и месте рассмотрения дела в новом судебном заседании будут извещены лица, участвующие в деле и их представители.



Кассационная жалоба подлежит рассмотрению в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством судьи Темура Тарба.