В Сочи, Новороссийске и Ялте прошли рабочие встречи по возобновлению морского сообщения между Абхазией и Россией

Абхазская делегация принимает участие в рабочих встречах по маршруту следования лайнера «Князь Владимир».



Сухум. 5 июня. Апсныпресс. Межведомственная делегация из Абхазии со 2 по 8 июня принимает участие в рабочих встречах на борту лайнера «Князь Владимир» по маршруту его следования с представителями администраций морских портов, таможенных и пограничных служб. Делегацию сопровождает директор ООО «Черноморские круизы» Виктор Глуховщенко.



Первая встреча прошла 2 июня в порту Сочи, 3 июня продолжились совещания в Новороссийске, 4 июня – в Ялте.



При этом, на заседании в Ялте Виктор Глуховщенко напомнил, что после встречи Президента Абхазии Рауля Хаджимба и Президента России Владимира Путина было дано поручение сформировать удлинение маршрута и организовать заход лайнера «Князь Владимир» в порт города Сухум. «После начала навигации «Князя Владимира» стали поступать запросы от туристов, чтобы лайнер заходил и в Абхазию. Отсюда и берет свое начало эта инициатива», – сообщил он.



Виктор Глуховщенко также отметил, что в целях реализации поручений, на Российском инвестиционном форуме в Сочи 15 февраля 2019 года было подписано Соглашение между Госкомпанией «Абхазское морское пароходство» и ООО «Черноморские круизы» об организации круизного сообщения между морскими портами Абхазии и России. По его словам, уже создана специальная межведомственная рабочая группа: «С абхазской стороны проведены определенные мероприятия по обеспечению безопасности мореплавания в морском порту города Сухум».



По мнению Глуховщенко, организовать подобные рабочие встречи в каждом порту по маршруту следования лайнера побудила необходимость напрямую наладить контакты между всеми заинтересованными службами двух стран, что позволит снять многие вопросы.



Кроме того, на рабочей встрече в Ялте председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк передал приветственные слова от имени руководства республики и подчеркнул, что Крым заинтересован в развитии круизного сообщения с Абхазией. «У нас есть огромное желание сотрудничать, и мы понимаем, что наши порты без круизных туристических маршрутов полноценно развиваться не могут», – сказал Черняк.



Со своей стороны, заместитель директора Госкомпании «Абхазское морское пароходство» Адамыр Габуния поблагодарил руководство ООО «Черноморские круизы» за организацию рабочего круиза и выразил уверенность, что во время поездки удастся найти решение многих актуальных вопросов. «У нас широкий состав делегации, и мы готовы детально прорабатывать все необходимые вопросы. Благодаря поездке, у нас практически в каждом порту есть возможность контактировать со всеми службами, изучать их возможности и смотреть, как все работает», - сказал Габуния. По его словам, многие технические вопросы подготовки инфраструктуры в порту города Сухум уже сняты.



При этом, советник министра транспорта Республики Крым Алексей Волков отметил, что в самых сложных санкционных политических условиях Абхазии удается содержать порты, закупать новое оборудование, тем самым, развиваться и соответствовать требованиям времени. «Мне удалось побывать в абхазских морских портах. При таком отношении к делу, уверен, что история с заходом «Князя Владимира» в 2020 году состоится», – подчеркнул Волков.



Также на рабочих встречах обсуждались вопросы, связанные с пребыванием иностранных граждан на борту судна «Князь Владимир», организации соответствующей работы пограничной и таможенной служб и ряд других вопросов по возобновлению морского пассажирского сообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.



В состав абхазской делегации вошли представители Министерства экономики, Государственного инвестиционного агентства, Министерства иностранных дел, Пограничного отряда Службы государственной безопасности, Государственного таможенного комитета, Государственной компании «Абхазское морское пароходство», Государственного управления по транспорту, Национальной туристической компании.





(АП): Лайнер «Князь Владимир» – единственный круизный лайнер на Черном море, который в настоящее время проходит по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи.

