В Симферополе прошла встреча Даура Аршба с Сергеем Аксеновым

Делегация Республики Абхазия во главе с первым вице-премьером Дауром Аршба 12 декабря прибыла в Симферополь для участия во 2-м заседании Межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Абхазией и Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РА.В рамках визита состоялась встреча первого вице-премьера Даура Аршба с Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. С абхазской стороны во встрече также приняли участие министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия, руководитель Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия.С крымской стороны - Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, заместитель Председателя Совета министров, министр финансов Ирина Кивико, заместитель Председателя Совета министров – Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов.Открывая встречу, Георгий Мурадов представил Главе Крыма первого вице-премьера Абхазии Даура Аршба и рассказал о предыдущем заседании Комиссии, прошедшем в Сухуме в 2018 году.Глава Крыма Сергей Аксёнов поприветствовал гостей. «Мы гордимся нашими межгосударственными отношениями, ценим их и дорожим», - отметил он.Аксенов напомнил о подписанных документах по сотрудничеству в социально-экономической, промышленно-технической сферах. «Уверен, что мы будем развивать все направления сотрудничества. Сейчас есть возможность с территории Республики Абхазия поставлять в Крым строительные материалы. Это для нас очень актуально, так как в Крыму нет необходимого количества качественного щебня и песка, которые были бы пригодны для дорожного строительства и выполнения ремонтных работ. Первые 45 тонн уже завезли из Абхазии, надеемся, что эта динамика будет продолжена. Видим, что товарооборот между крымскими и абхазскими предприятиями также растет, регулярно поставляются продукты питания – мясопродукты, морепродукты. На сегодняшний день общий оборот составил более 400 тысяч долларов. На мой взгляд, ситуация двигается достаточно динамично», - сказал Глава Крыма.В свою очередь Даур Аршба поблагодарил Сергея Аксёнова за доверие и высокий уровень организации пребывания абхазской делегации в Крыму. «Хочу отметить, что с момента нашего прибытия в Крым нас окружают люди, которые с большим вниманием и теплотой к нам относятся. Как вы уже отметили, наши отношения взяли планку развития с 2016 года. С момента подписания упомянутого вами Соглашения они приобрели более устойчивый характер и усиливаются работой, созданной Межправкомиссией В рамках деятельности Комиссии мы надеемся наращивать объёмы и улучшать качество взаимодействия», - сказал Аршба.Кроме того, в рамках встречи шла речь и о связях в сфере культуры. Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что культура быстрее экономических процессов способна сблизить республики и способствовать улучшению взаимного понимания истории и традиций двух народов.Руководство Крыма выразило готовность создать условия для установления более тесных связей в области культуры и охраны историко-культурного наследия, прозвучало также предложение о совместном создании международной ассоциации городов античного наследия.