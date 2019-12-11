APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
12:54, 13 Декабря 2019 31
12:35, 13 Декабря 2019 46
16:17, 12 Декабря 2019 238
15:31, 12 Декабря 2019 260
15:28, 12 Декабря 2019 328
14:58, 12 Декабря 2019 287
14:00, 12 Декабря 2019 328
13:23, 12 Декабря 2019 409
13:09, 12 Декабря 2019 591
12:02, 12 Декабря 2019 416
11:17, 12 Декабря 2019 336
19:05, 11 Декабря 2019 516
16:36, 11 Декабря 2019 516
15:21, 11 Декабря 2019 418
12:28, 11 Декабря 2019 546
12:24, 11 Декабря 2019 341
12:16, 11 Декабря 2019 575
12:06, 11 Декабря 2019 413
11:26, 11 Декабря 2019 576
11:16, 11 Декабря 2019 471
11:10, 11 Декабря 2019 2124
16:36, 10 Декабря 2019 434
16:06, 10 Декабря 2019 441
15:20, 10 Декабря 2019 336
15:04, 10 Декабря 2019 326

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / В Симферополе прошла встреча Даура Аршба с Сергеем Аксеновым

В Симферополе прошла встреча Даура Аршба с Сергеем Аксеновым

25
12:35, 13 Декабря 2019
В Симферополе прошла встреча Даура Аршба с Сергеем Аксеновым
Абхазская делегация находится в Симферополе для участия в Межправкомиссии по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Абхазией и Крымом.

Сухум. 13 декабря. Апсныпресс. Делегация Республики Абхазия во главе с первым вице-премьером Дауром Аршба 12 декабря прибыла в Симферополь для участия во 2-м заседании Межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Абхазией и Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РА.

В рамках визита состоялась встреча первого вице-премьера Даура Аршба с Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. С абхазской стороны во встрече также приняли участие министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия, руководитель Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия.

С крымской стороны - Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, заместитель Председателя Совета министров, министр финансов Ирина Кивико, заместитель Председателя Совета министров – Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов.



Открывая встречу, Георгий Мурадов представил Главе Крыма первого вице-премьера Абхазии Даура Аршба и рассказал о предыдущем заседании Комиссии, прошедшем в Сухуме в 2018 году.

Глава Крыма Сергей Аксёнов поприветствовал гостей. «Мы гордимся нашими межгосударственными отношениями, ценим их и дорожим», - отметил он.

Аксенов напомнил о подписанных документах по сотрудничеству в социально-экономической, промышленно-технической сферах. «Уверен, что мы будем развивать все направления сотрудничества. Сейчас есть возможность с территории Республики Абхазия поставлять в Крым строительные материалы. Это для нас очень актуально, так как в Крыму нет необходимого количества качественного щебня и песка, которые были бы пригодны для дорожного строительства и выполнения ремонтных работ. Первые 45 тонн уже завезли из Абхазии, надеемся, что эта динамика будет продолжена. Видим, что товарооборот между крымскими и абхазскими предприятиями также растет, регулярно поставляются продукты питания – мясопродукты, морепродукты. На сегодняшний день общий оборот составил более 400 тысяч долларов. На мой взгляд, ситуация двигается достаточно динамично», - сказал Глава Крыма.

В свою очередь Даур Аршба поблагодарил Сергея Аксёнова за доверие и высокий уровень организации пребывания абхазской делегации в Крыму. «Хочу отметить, что с момента нашего прибытия в Крым нас окружают люди, которые с большим вниманием и теплотой к нам относятся. Как вы уже отметили, наши отношения взяли планку развития с 2016 года. С момента подписания упомянутого вами Соглашения они приобрели более устойчивый характер и усиливаются работой, созданной Межправкомиссией В рамках деятельности Комиссии мы надеемся наращивать объёмы и улучшать качество взаимодействия», - сказал Аршба.

Кроме того, в рамках встречи шла речь и о связях в сфере культуры. Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что культура быстрее экономических процессов способна сблизить республики и способствовать улучшению взаимного понимания истории и традиций двух народов.

Руководство Крыма выразило готовность создать условия для установления более тесных связей в области культуры и охраны историко-культурного наследия, прозвучало также предложение о совместном создании международной ассоциации городов античного наследия.

(АП): 13 декабря в ходе 2-го заседания Межправкомиссии между Абхазией и Крымом стороны обсудят выполнение в уходящем году мероприятий Плана по реализации Соглашения по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Республикой Крым, новые направления сотрудничества, определят регламент работы Межправкомиссии и рабочих групп.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика