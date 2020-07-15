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В селе Кутол провели «Ацуныҳәара»

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17:22, 20 Июля 2020
В селе Кутол провели «Ацуныҳәара»
Кутольцы обратились к Всевышнему даровать им хороший урожай. 

Сухум. 20 июля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. 19 июля жители села Кутол провели традиционное моление абхазов «Ацуныҳәа». Корреспондент Апсныпресс принял участие в народном обряде и узнал с чем связан и как его отмечают.    

Согласно обычаям, один из уважаемых людей совершает моление Богу, обращаясь к Всевышнему с просьбой даровать хороший урожай и благословение жителям села. 

В селе Кутол обряд моления проводил Вианор Кутелия. Объясняя суть этой традиции, он рассказал: «Обязательно нужно собираться на священной поляне. Животное, которое приносится в жертву, не должно иметь никаких изъянов, не болеть, рога у него должны быть целыми. Сегодня мы приносим в жертву быка. Утром рано мы привели его на поляну и попросили разрешения у Всевышнего принести в жертву это животное. После заклания жертвенного животного несколько человек разделывают тушу. В это время женщины готовят традиционное угощение «акәакәарқәа», являющееся наряду с мамалыгой и мясом, основой ритуальной едой за столом». 



Кутелия уточнил, что на «Ацуныҳәа» имеют право присутствовать только люди с чистой душой и добрыми намерениями. Ни в коем случае нельзя приходить пьяным или употреблять спиртное во время праздника.  Каждый человек, участвующий в обряде моления, должен принести с собой свечу, кукурузную и пшеничную муку, а также соль и аджику.

Как пояснил Кутелия, молящийся должен быть облачен в белое одеяние. Женщины, которые готовят «акәакәарқәа», их не должно быть больше четырех, также в белых  косынках.  

Вся приготовленная пища раскладывается на ветки ольхи, расстеленные на земле, и едят по древнему обычаю руками без столовых приборов.  

К двум часам дня почти все было готово, мясо и мамалыга сварились.  

Вианор Кутелия, собрав всех присутствующих, обратился к Богу с молитвой. Он встал лицом к восходу солнца рядом с ритуальным помостом. В левой руке он держал большую ореховую палку с нанизанными на нее «акәакәаром», сердцем и печенью быка, а в правой - стакан вина. 

После обряда моления все присутствующие, совершив троекратное круговое движение, и попросив божественного благословления, попробовали кусочки печени и сердца быка, принесенного в жертву.  Затем все расположились на земле и отведали приготовленное. 



Кутелия Вианор отметил: «Эти традиции необходимо передавать младшему поколению, так же, как это делали и наши предки. Нужно сохранять древние обычаи абхазов. Это важные элементы нашей культуры и быта».


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