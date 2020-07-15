В селе Кутол провели «Ацуныҳәара»

19 июля жители села Кутол провели традиционное моление абхазов «Ацуныҳәа». Корреспондент Апсныпресс принял участие в народном обряде и узнал с чем связан и как его отмечают.Согласно обычаям, один из уважаемых людей совершает моление Богу, обращаясь к Всевышнему с просьбой даровать хороший урожай и благословение жителям села.В селе Кутол обряд моления проводил Вианор Кутелия. Объясняя суть этой традиции, он рассказал: «Обязательно нужно собираться на священной поляне. Животное, которое приносится в жертву, не должно иметь никаких изъянов, не болеть, рога у него должны быть целыми. Сегодня мы приносим в жертву быка. Утром рано мы привели его на поляну и попросили разрешения у Всевышнего принести в жертву это животное. После заклания жертвенного животного несколько человек разделывают тушу. В это время женщины готовят традиционное угощение «акәакәарқәа», являющееся наряду с мамалыгой и мясом, основой ритуальной едой за столом».Кутелия уточнил, что на «Ацуныҳәа» имеют право присутствовать только люди с чистой душой и добрыми намерениями. Ни в коем случае нельзя приходить пьяным или употреблять спиртное во время праздника. Каждый человек, участвующий в обряде моления, должен принести с собой свечу, кукурузную и пшеничную муку, а также соль и аджику.Как пояснил Кутелия, молящийся должен быть облачен в белое одеяние. Женщины, которые готовят «акәакәарқәа», их не должно быть больше четырех, также в белых косынках.Вся приготовленная пища раскладывается на ветки ольхи, расстеленные на земле, и едят по древнему обычаю руками без столовых приборов.К двум часам дня почти все было готово, мясо и мамалыга сварились.Вианор Кутелия, собрав всех присутствующих, обратился к Богу с молитвой. Он встал лицом к восходу солнца рядом с ритуальным помостом. В левой руке он держал большую ореховую палку с нанизанными на нее «акәакәаром», сердцем и печенью быка, а в правой - стакан вина.После обряда моления все присутствующие, совершив троекратное круговое движение, и попросив божественного благословления, попробовали кусочки печени и сердца быка, принесенного в жертву. Затем все расположились на земле и отведали приготовленное.Кутелия Вианор отметил: «Эти традиции необходимо передавать младшему поколению, так же, как это делали и наши предки. Нужно сохранять древние обычаи абхазов. Это важные элементы нашей культуры и быта».