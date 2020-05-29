В селе Кутол начали строить мини футбольное поле

Финансовую помощь в реализации проекта оказали Благотворительный фонд «Содействие развитию села Кутол» и программа ЕС-ПРООН по развитию сельских территорий.



Сухум. 5 июня. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В селе Кутол начались работы по строительству мини футбольного поля. Эту инициативу взяли на себя жители села, которые учредили Благотворительный фонд «Содействие развитию села Кутол», а также представители общественности и молодежи. Об этом Апсныпресс сообщил один из инициаторов проекта Геннадий Цулая.



Как рассказал Цулая, с утра во дворе Кутолской школы им. И.А. Когония житель Кутола, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Астамур Садзба безвозмездно ведет работу по засыпке площадки речным гравием и щебнем.



«В селе много молодежи, которая увлекается спортом. Поэтому было решено построить мини футбольное поле. Мы подали документы в программу ЕС-ПРООН по развитию сельских территорий и в феврале 2020 года получили грант на реализацию проекта в сумме 1272742 руб. Но поскольку этой суммы на осуществление всех работ не хватит, финансовую помощь инициаторам оказывают соотечественники, которым небезразлична судьба села Кутол. Думаю, наша инициатива поможет молодому поколению осуществить свои мечты и не покидать родное село», - сказал Цулая.



По словам Цулая, денежные средства для строительства мини футбольного поля продолжают поступать в Благотворительный фонд.



