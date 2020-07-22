16:28, 23 Июля 2020 8
16:21, 23 Июля 2020 22
16:03, 23 Июля 2020 56
15:47, 23 Июля 2020 123
15:39, 23 Июля 2020 213
15:18, 23 Июля 2020 130
12:19, 23 Июля 2020 280
10:12, 23 Июля 2020 367
10:00, 23 Июля 2020 207
21:01, 22 Июля 2020 1560
19:00, 22 Июля 2020 374
18:14, 22 Июля 2020 489
16:21, 22 Июля 2020 592
16:17, 22 Июля 2020 849
16:11, 22 Июля 2020 706
16:03, 22 Июля 2020 488
15:20, 22 Июля 2020 228
13:21, 22 Июля 2020 409
12:07, 22 Июля 2020 370
10:59, 22 Июля 2020 477
19:46, 21 Июля 2020 648
19:40, 21 Июля 2020 592
19:02, 21 Июля 2020 525
18:11, 21 Июля 2020 763
17:56, 21 Июля 2020 554
Популярное
22.07.2020 1562
16.07.2020 1182
16.07.2020 1164
16.07.2020 964
20.07.2020 951
21.07.2020 887
22.07.2020 852
В СДЮ презентовали пособие по абхазскому языку «Хәыҷыҷа дҳарцәажәап”
22
16:21, 23 Июля 2020
Пособие составили Гульнара Пачулия и Джихан Авидзба.
Сухум. 23 июля. Апсныпресс. Аманда Касландзия/Лана Цвижба. В Сухумском Доме Юношества прошла презентация пособия по абхазскому языку, изданного при поддержке Благотворительного фонда развития «Амшра». В мероприятии приняли участие министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, преподаватели школ и директора детских садов.
Открывая презентацию, содиректор фонда «Амшра» Аида Ладария отметила, что этот проект заинтересовал фонд тем, что он предусматривал создание книга для учителя.
Проект Гульнары Пачулия профинансировал фонд развития «Амшра», попечителем которого является наш соотечественник Беслан Агрба. Он на протяжении 11 лет помогает своей стране, чтобы как-то решались социальные проблемы. А знание языка, его развитие и сохранение – это тоже в том числе и социальная проблема, которую решают и государство, и общество», - сказала Ладария.
Она подчеркнула, что сегодня практически все согласны с необходимостью изменения методики преподавания абхазского языка. «Нам кажется, что этот проект отличается от других. Чем больше пособий у нас будет, тем лучше для развития языка», - отметила Ладария.
Со своей стороны, составитель пособия Гульнара Пачулия рассказала, что работа над пособием началась еще в 2003 году, но издано оно только сейчас.
«Мы взяли на вооружение методику изучения абхазского языка, как иностранного. Пособие состоит из книги для учителя, книги для ученика с диском, 47 красочных карточек для детей, рабочей тетради и двух наручных кукол, которые дети сами должны будут вырезать и сшить. Эти куклы будут присутствовать на каждом занятии, они являются основной частью методики. Конструкция кукол есть во всех экземплярах учебного пособия. Сейчас у нас 700 экземпляров книг для детей и 300 - для учителей. Эту методику могут использовать в детских садах, школах, в других образовательных учреждениях, а также все те, кто хочет научиться говорить на абхазском языке», - рассказала Пачулия.
Большая часть тиража издания будет передана детским садам и школам, небольшая часть будет в продаже, отметила составитель.
«Мне понравилась новая методика. В гудаутской школе она уже была использована. Я предложил провести такого рода урок в одном из сухумских детских садов, в котором хочу лично принять участие», - сказал министр просвещения и языковой политики Инал Габлия.
Сухум. 23 июля. Апсныпресс. Аманда Касландзия/Лана Цвижба. В Сухумском Доме Юношества прошла презентация пособия по абхазскому языку, изданного при поддержке Благотворительного фонда развития «Амшра». В мероприятии приняли участие министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, преподаватели школ и директора детских садов.
Открывая презентацию, содиректор фонда «Амшра» Аида Ладария отметила, что этот проект заинтересовал фонд тем, что он предусматривал создание книга для учителя.
Проект Гульнары Пачулия профинансировал фонд развития «Амшра», попечителем которого является наш соотечественник Беслан Агрба. Он на протяжении 11 лет помогает своей стране, чтобы как-то решались социальные проблемы. А знание языка, его развитие и сохранение – это тоже в том числе и социальная проблема, которую решают и государство, и общество», - сказала Ладария.
Она подчеркнула, что сегодня практически все согласны с необходимостью изменения методики преподавания абхазского языка. «Нам кажется, что этот проект отличается от других. Чем больше пособий у нас будет, тем лучше для развития языка», - отметила Ладария.
Со своей стороны, составитель пособия Гульнара Пачулия рассказала, что работа над пособием началась еще в 2003 году, но издано оно только сейчас.
«Мы взяли на вооружение методику изучения абхазского языка, как иностранного. Пособие состоит из книги для учителя, книги для ученика с диском, 47 красочных карточек для детей, рабочей тетради и двух наручных кукол, которые дети сами должны будут вырезать и сшить. Эти куклы будут присутствовать на каждом занятии, они являются основной частью методики. Конструкция кукол есть во всех экземплярах учебного пособия. Сейчас у нас 700 экземпляров книг для детей и 300 - для учителей. Эту методику могут использовать в детских садах, школах, в других образовательных учреждениях, а также все те, кто хочет научиться говорить на абхазском языке», - рассказала Пачулия.
Большая часть тиража издания будет передана детским садам и школам, небольшая часть будет в продаже, отметила составитель.
«Мне понравилась новая методика. В гудаутской школе она уже была использована. Я предложил провести такого рода урок в одном из сухумских детских садов, в котором хочу лично принять участие», - сказал министр просвещения и языковой политики Инал Габлия.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.