В СДЮ презентовали пособие по абхазскому языку «Хәыҷыҷа дҳарцәажәап”

Пособие составили Гульнара Пачулия и Джихан Авидзба.



Сухум. 23 июля. Апсныпресс. Аманда Касландзия/Лана Цвижба. В Сухумском Доме Юношества прошла презентация пособия по абхазскому языку, изданного при поддержке Благотворительного фонда развития «Амшра». В мероприятии приняли участие министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, преподаватели школ и директора детских садов.



Открывая презентацию, содиректор фонда «Амшра» Аида Ладария отметила, что этот проект заинтересовал фонд тем, что он предусматривал создание книга для учителя.



Проект Гульнары Пачулия профинансировал фонд развития «Амшра», попечителем которого является наш соотечественник Беслан Агрба. Он на протяжении 11 лет помогает своей стране, чтобы как-то решались социальные проблемы. А знание языка, его развитие и сохранение – это тоже в том числе и социальная проблема, которую решают и государство, и общество», - сказала Ладария.



Она подчеркнула, что сегодня практически все согласны с необходимостью изменения методики преподавания абхазского языка. «Нам кажется, что этот проект отличается от других. Чем больше пособий у нас будет, тем лучше для развития языка», - отметила Ладария.



Со своей стороны, составитель пособия Гульнара Пачулия рассказала, что работа над пособием началась еще в 2003 году, но издано оно только сейчас.



«Мы взяли на вооружение методику изучения абхазского языка, как иностранного. Пособие состоит из книги для учителя, книги для ученика с диском, 47 красочных карточек для детей, рабочей тетради и двух наручных кукол, которые дети сами должны будут вырезать и сшить. Эти куклы будут присутствовать на каждом занятии, они являются основной частью методики. Конструкция кукол есть во всех экземплярах учебного пособия. Сейчас у нас 700 экземпляров книг для детей и 300 - для учителей. Эту методику могут использовать в детских садах, школах, в других образовательных учреждениях, а также все те, кто хочет научиться говорить на абхазском языке», - рассказала Пачулия.



Большая часть тиража издания будет передана детским садам и школам, небольшая часть будет в продаже, отметила составитель.



«Мне понравилась новая методика. В гудаутской школе она уже была использована. Я предложил провести такого рода урок в одном из сухумских детских садов, в котором хочу лично принять участие», - сказал министр просвещения и языковой политики Инал Габлия.