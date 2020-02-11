APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
13:14, 13 Февраля 2020 59
12:56, 13 Февраля 2020 83
16:48, 12 Февраля 2020 653
13:14, 12 Февраля 2020 376
13:02, 12 Февраля 2020 326
12:04, 12 Февраля 2020 280
17:33, 11 Февраля 2020 1785
16:57, 11 Февраля 2020 581
16:38, 11 Февраля 2020 395
15:19, 11 Февраля 2020 449
13:22, 11 Февраля 2020 502
17:52, 10 Февраля 2020 372
17:05, 10 Февраля 2020 512
15:45, 10 Февраля 2020 998
14:55, 10 Февраля 2020 540
14:44, 10 Февраля 2020 407
12:54, 10 Февраля 2020 928
12:38, 10 Февраля 2020 463
12:36, 10 Февраля 2020 598
12:29, 10 Февраля 2020 460
17:15, 7 Февраля 2020 966
14:50, 7 Февраля 2020 988
13:49, 7 Февраля 2020 622
13:20, 7 Февраля 2020 985
13:13, 7 Февраля 2020 775

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / В Россию экспортировано 413 кг мимозы

В Россию экспортировано 413 кг мимозы

59
13:14, 13 Февраля 2020
В Россию экспортировано 413 кг мимозы
В Абхазии открылся сезон поставок мимозы в Россию.

Сухум. 13 февраля. Апсныпресс. Лана Цвижба. В Абхазии начался экспорт мимозы (акации серебристой) в Россию, первая поставка прошла 3 февраля. Об этом Апсныпресс сообщили в Государственном таможенном комитете Республики Абхазия. 

Так, по информации ГТК РА, экспорт мимозы за февраль 2020 года составил 413 кг.

При этом, в прошлом, 2019 году за аналогичный период экспорт составил 655 кг. Первая поставка в 2019 году была осуществлена, практически, в то же время – 5 февраля. 


Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика