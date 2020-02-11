В Россию экспортировано 413 кг мимозы

В Абхазии открылся сезон поставок мимозы в Россию.



Сухум. 13 февраля. Апсныпресс. Лана Цвижба. В Абхазии начался экспорт мимозы (акации серебристой) в Россию, первая поставка прошла 3 февраля. Об этом Апсныпресс сообщили в Государственном таможенном комитете Республики Абхазия.



Так, по информации ГТК РА, экспорт мимозы за февраль 2020 года составил 413 кг.



При этом, в прошлом, 2019 году за аналогичный период экспорт составил 655 кг. Первая поставка в 2019 году была осуществлена, практически, в то же время – 5 февраля.



