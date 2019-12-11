14:00, 12 Декабря 2019 42
13:23, 12 Декабря 2019 83
13:09, 12 Декабря 2019 132
12:02, 12 Декабря 2019 183
11:17, 12 Декабря 2019 145
19:05, 11 Декабря 2019 386
16:36, 11 Декабря 2019 407
15:21, 11 Декабря 2019 328
12:28, 11 Декабря 2019 458
12:24, 11 Декабря 2019 277
12:16, 11 Декабря 2019 464
12:06, 11 Декабря 2019 349
11:26, 11 Декабря 2019 509
11:16, 11 Декабря 2019 350
11:10, 11 Декабря 2019 1979
16:36, 10 Декабря 2019 382
16:06, 10 Декабря 2019 380
15:20, 10 Декабря 2019 317
15:04, 10 Декабря 2019 304
13:12, 10 Декабря 2019 270
12:50, 10 Декабря 2019 363
12:32, 10 Декабря 2019 407
12:21, 10 Декабря 2019 431
12:19, 10 Декабря 2019 496
12:10, 10 Декабря 2019 998
Популярное
11.12.2019 1979
05.12.2019 1511
05.12.2019 1161
09.12.2019 1146
05.12.2019 1124
В районах Абхазии вводятся временные ограничения на подачу электроэнергии
54
13:23, 12 Декабря 2019
Совещание по вопросам энергетики прошло в Кабмине Абхазии.
Сухум. 12 декабря. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба провёл совещание, посвященное вопросам состояния электроэнергетических сетей. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.
Руководитель РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария доложил главе Правительства о том, что в связи с существенно выросшими нагрузками на электрические сети, учреждение вынуждено ввести временные ограничения на подачу электроэнергии в разные районы республики. Это обусловлено, прежде всего, нехваткой осадков и воды в резервуарах, отсутствием дисциплины экономии электроэнергии среди потребителей.
Кроме того, ситуация усугубляется распространением незаконных майнинговых ферм, осуществляющих подключение к сетям «Черноморэнерго». В последние дни показатели превышения переходят отметку «40 МВт».
По итогам совещания, глава Правительства поручил участникам встречи усилить выявление майнинговых ферм крупного масштаба, а также начать работу по разработке нормативно-правовых актов, позволяющих определять лимитирование потребляемой энергии на каждого абонента сетей «Черноморэнерго». Государственным учреждениям и прочим организациям поручено принять неотложные меры по уменьшению потребления электроэнергии.
Сухум. 12 декабря. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба провёл совещание, посвященное вопросам состояния электроэнергетических сетей. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.
Руководитель РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария доложил главе Правительства о том, что в связи с существенно выросшими нагрузками на электрические сети, учреждение вынуждено ввести временные ограничения на подачу электроэнергии в разные районы республики. Это обусловлено, прежде всего, нехваткой осадков и воды в резервуарах, отсутствием дисциплины экономии электроэнергии среди потребителей.
Кроме того, ситуация усугубляется распространением незаконных майнинговых ферм, осуществляющих подключение к сетям «Черноморэнерго». В последние дни показатели превышения переходят отметку «40 МВт».
По итогам совещания, глава Правительства поручил участникам встречи усилить выявление майнинговых ферм крупного масштаба, а также начать работу по разработке нормативно-правовых актов, позволяющих определять лимитирование потребляемой энергии на каждого абонента сетей «Черноморэнерго». Государственным учреждениям и прочим организациям поручено принять неотложные меры по уменьшению потребления электроэнергии.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.