В районах Абхазии вводятся временные ограничения на подачу электроэнергии

Совещание по вопросам энергетики прошло в Кабмине Абхазии.



Сухум. 12 декабря. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба провёл совещание, посвященное вопросам состояния электроэнергетических сетей. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.



Руководитель РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария доложил главе Правительства о том, что в связи с существенно выросшими нагрузками на электрические сети, учреждение вынуждено ввести временные ограничения на подачу электроэнергии в разные районы республики. Это обусловлено, прежде всего, нехваткой осадков и воды в резервуарах, отсутствием дисциплины экономии электроэнергии среди потребителей.



Кроме того, ситуация усугубляется распространением незаконных майнинговых ферм, осуществляющих подключение к сетям «Черноморэнерго». В последние дни показатели превышения переходят отметку «40 МВт».



По итогам совещания, глава Правительства поручил участникам встречи усилить выявление майнинговых ферм крупного масштаба, а также начать работу по разработке нормативно-правовых актов, позволяющих определять лимитирование потребляемой энергии на каждого абонента сетей «Черноморэнерго». Государственным учреждениям и прочим организациям поручено принять неотложные меры по уменьшению потребления электроэнергии.



