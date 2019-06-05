В рамках ПМЭФ абхазская делегация провела ряд встреч

Абхазская делегация во главе с премьер-министром Валерием Бганба, по приглашению организаторов, принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.



Сухум. 7 июня. Апсныпресс. Делегация Правительства Республики Абхазия во главе с премьер-министром Валерием Бганба посетила пленарное заседание Петербургского международного экономического форума-2019, которое открыл Президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.



Темами главного заседания ПМЭФ-2019 стали ключевые экономические вопросы, стоящие перед Россией, отношения Российской Федерации с зарубежными рынками и миром в целом.



Далее на полях форума состоялась встреча главы Правительства Республики Абхазия Валерия Бганба и министра энергетики Российской Федерации Александра Новака.

Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия и исполнения пунктов Соглашения между правительствами Абхазии и России о режиме торговли товарами.



В продолжение встречи министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба и министр энергетики Российской Федерации Александр Новак подписали Протокол о внесении изменения в Соглашение между правительствами двух стран о режиме торговли товарами. Изменение направлено на исключение возможности осуществления временного периодического таможенного декларирования при поставке из России в Абхазию нефтепродуктов, номенклатура и объем которых определяются в соответствии с Соглашением, в целях оптимизации процесса таких поставок. С учётом того, что документ предусматривает неприменение российской стороной вывозных таможенных пошлин на указанные товары, изменение в Соглашение устранит возможность неравномерности поставок в зависимости от действий отдельных участников внешнеэкономической деятельности.



Кроме того, на площадках форума состоялся ряд встреч и переговоров главы Правительства Абхазии Валерия Бганба с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Виталием Мутко, с и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым, а также с председателем Совета директоров Китайского университета политологии и права Ли Гуо Ко.



Валерий Бганба и Александр Беглов обменялись памятными подарками. Со своей стороны, Бганба пригласил губернатора Санкт-Петербурга в Республику Абхазия.

