APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
21:24, 7 Июня 2019 39
16:09, 7 Июня 2019 203
15:49, 7 Июня 2019 297
15:15, 7 Июня 2019 150
13:04, 7 Июня 2019 245
09:44, 7 Июня 2019 296
20:23, 6 Июня 2019 335
17:59, 6 Июня 2019 757
15:13, 6 Июня 2019 273
14:38, 6 Июня 2019 367
12:10, 6 Июня 2019 272
15:25, 5 Июня 2019 284
15:00, 5 Июня 2019 1245
13:20, 5 Июня 2019 1362
09:13, 5 Июня 2019 532
16:33, 4 Июня 2019 371
15:55, 4 Июня 2019 758
15:12, 4 Июня 2019 291
14:39, 4 Июня 2019 702
10:13, 4 Июня 2019 322
19:32, 3 Июня 2019 611
18:01, 3 Июня 2019 740
16:51, 3 Июня 2019 515
16:18, 3 Июня 2019 555
15:01, 3 Июня 2019 343

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / В рамках ПМЭФ абхазская делегация провела ряд встреч

В рамках ПМЭФ абхазская делегация провела ряд встреч

3
21:24, 7 Июня 2019
В рамках ПМЭФ абхазская делегация провела ряд встреч
Абхазская делегация во главе с премьер-министром Валерием Бганба, по приглашению организаторов, принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. 

Сухум. 7 июня. Апсныпресс. Делегация Правительства Республики Абхазия во главе с премьер-министром Валерием Бганба посетила пленарное заседание Петербургского международного экономического форума-2019, которое открыл Президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.

Темами главного заседания ПМЭФ-2019 стали ключевые экономические вопросы, стоящие перед Россией, отношения Российской Федерации с зарубежными рынками и миром в целом.

Далее на полях форума состоялась встреча главы Правительства Республики Абхазия Валерия Бганба и министра энергетики Российской Федерации Александра Новака. 
Участники  встречи обсудили вопросы взаимодействия и исполнения пунктов Соглашения между правительствами Абхазии и России о режиме торговли товарами. 

В продолжение встречи министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба и министр энергетики Российской Федерации Александр Новак подписали Протокол о внесении изменения в Соглашение между правительствами двух стран о режиме торговли товарами. Изменение направлено на исключение возможности осуществления временного периодического таможенного декларирования при поставке из России в Абхазию нефтепродуктов, номенклатура и объем которых определяются в соответствии с Соглашением, в целях оптимизации процесса таких поставок. С учётом того, что документ предусматривает неприменение российской стороной вывозных таможенных пошлин на указанные товары, изменение в Соглашение устранит возможность неравномерности поставок в зависимости от действий отдельных участников внешнеэкономической деятельности. 

Кроме того, на площадках форума состоялся ряд встреч и переговоров главы Правительства Абхазии Валерия Бганба с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Виталием Мутко, с и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым, а также с председателем Совета директоров Китайского университета политологии и права Ли Гуо Ко. 

Валерий Бганба и Александр Беглов обменялись памятными подарками. Со своей стороны, Бганба пригласил губернатора Санкт-Петербурга в Республику Абхазия.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Итоги
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика