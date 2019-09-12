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В пятницу – 13-го – в Абхазии осадки маловероятны

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15:51, 12 Сентября 2019
В пятницу – 13-го – в Абхазии осадки маловероятны
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.

Сухум. 12 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием обширного антициклона с запада. Ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков.
 
Атмосферное давление – 763 мм рт. ст.

Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.

Температура воздуха ночью +14+19°С, днем +23+28°С.

Температура морской воды +25°С.
 
В столице небольшая облачность, осадки маловероятны.

Температура воздуха ночью +18°С, днем +28°С.

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