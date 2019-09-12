16:24, 12 Сентября 2019
16:05, 12 Сентября 2019 30
15:51, 12 Сентября 2019 76
15:37, 12 Сентября 2019 73
12:29, 12 Сентября 2019 233
18:18, 11 Сентября 2019 358
17:55, 11 Сентября 2019 551
15:53, 11 Сентября 2019 480
15:29, 11 Сентября 2019 261
14:11, 11 Сентября 2019 329
14:00, 11 Сентября 2019 304
13:57, 11 Сентября 2019 226
12:03, 11 Сентября 2019 263
11:10, 11 Сентября 2019 373
22:36, 10 Сентября 2019 1091
18:33, 10 Сентября 2019 493
18:15, 10 Сентября 2019 445
17:58, 10 Сентября 2019 540
17:00, 10 Сентября 2019 596
15:27, 10 Сентября 2019 318
14:58, 10 Сентября 2019 356
14:38, 10 Сентября 2019 835
14:33, 10 Сентября 2019 807
12:44, 10 Сентября 2019 1647
19:37, 9 Сентября 2019 1366
Популярное
09.09.2019 1965
06.09.2019 1706
08.09.2019 1671
08.09.2019 942
05.09.2019 927
В пятницу – 13-го – в Абхазии осадки маловероятны
76
15:51, 12 Сентября 2019
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Сухум. 12 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием обширного антициклона с запада. Ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – 763 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +14+19°С, днем +23+28°С.
Температура морской воды +25°С.
В столице небольшая облачность, осадки маловероятны.
Температура воздуха ночью +18°С, днем +28°С.
Сухум. 12 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием обширного антициклона с запада. Ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – 763 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +14+19°С, днем +23+28°С.
Температура морской воды +25°С.
В столице небольшая облачность, осадки маловероятны.
Температура воздуха ночью +18°С, днем +28°С.
Погода
Курс валют
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.