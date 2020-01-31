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В прошлом году зарегистрировано 1404 новорожденных
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13:13, 7 Февраля 2020
Минюст РА проинформировал о статистике записи актов гражданского состояния.
Сухум. 7 февраля. Апсныпресс. Аманда Касландзия. В Министерстве юстиции Абхазии проинформировали Апсныпресс о статистике рождаемости, количестве зарегистрированных и расторгнутых браков.
Так, общее количество зарегистрированных браков в прошлом году составило – 844, расторгнуто – 186 браков, количество новорожденных – 1404, из них 708 мальчиков и 696 девочек, детей абхазской национальности – 973, армянской – 168, грузинской – 123, русской – 57, других национальностей – 83.
В Сухумском районе было зарегистрировано 40 браков, в том числе 8 с иностранными гражданами; расторгнуто – 5. Количество новорожденных – 69, из них 37 мальчиков и 32 девочки, детей абхазской национальности – 30, русской – 3, армянской – 32, грузинской – 1 и других национальностей – 3.
В Гудаутском районе в 2019 году зарегистрировано 200 браков, в том числе 26 с иностранными гражданами, расторгнуто – 33. Количество новорожденных – 299, из них 145 мальчиков и 154 девочки, детей абхазской национальности – 266, русской – 8, армянской – 16, грузинской – 4, других национальностей – 5.
В Галском районе было зарегистрировано 7 браков, в том числе 4 с иностранными гражданами, расторжений не было. Количество новорожденных – 63, из них 31 мальчик и 32 девочки, детей абхазской национальности – 5, русской национальности – 1, грузинской – 57.
В Ткуарчалском районе было зарегистрировано 46 браков, в том числе 10 с иностранными гражданами, расторгнуто – 7. Количество новорожденных – 82, из них 37 мальчиков и 45 девочек, детей абхазской национальности – 42, русской – 1, грузинской – 38, других национальностей – 1.
В Очамчырском районе было зарегистрировано 102 брака, в том числе 14 с иностранными гражданами, расторгнуто – 20. Количество новорожденных – 205, из них 92
мальчика и 113 девочек, детей абхазской национальности – 181, русской – 2, армянской – 6, грузинской – 10, других национальностей – 6.
В Гулрыпшком районе было зарегистрировано 94 брака, расторгнуто – 22. Количество новорожденных – 142, из них 76 мальчиков и 66 девочек, детей абхазской национальности – 83, русской – 8, армянской – 47, грузинской национальности – 1, других национальностей – 3.
В Гагрском районе был зарегистрирован 91 брак, в том числе 20 с иностранными гражданами, расторгнуто – 25. Количество новорожденных – 122, из них 61 мальчик и 61
девочка, детей абхазской национальности – 67, армянской – 36, русской – 5, грузинской - 4, других национальностей – 10.
В г. Новый Афон было зарегистрировано 22 брака, в том числе 2 с иностранными гражданами, расторгнуто – 4. Количество новорожденных детей – 8, из них 2 мальчика и 6 девочек, детей абхазской национальности – 7, других национальностей – 1.
В г. Пицунда был зарегистрирован 21 брак, в том числе 5 с иностранными гражданами, расторгнуто – 9. Количество новорожденных – 35, из них 18 мальчиков и 17 девочек, детей абхазской национальности – 20, русской – 6, армянской – 9.
В г. Сухуме был зарегистрирован 221 брак, в том числе 34 с иностранными гражданами, расторгнуто – 61. Количество новорожденных – 379, из них 209 мальчиков и 170 девочек, детей абхазской национальности – 272, русской – 23, армянской – 22, грузинской – 8, других национальностей – 54.
Сухум. 7 февраля. Апсныпресс. Аманда Касландзия. В Министерстве юстиции Абхазии проинформировали Апсныпресс о статистике рождаемости, количестве зарегистрированных и расторгнутых браков.
Так, общее количество зарегистрированных браков в прошлом году составило – 844, расторгнуто – 186 браков, количество новорожденных – 1404, из них 708 мальчиков и 696 девочек, детей абхазской национальности – 973, армянской – 168, грузинской – 123, русской – 57, других национальностей – 83.
В Сухумском районе было зарегистрировано 40 браков, в том числе 8 с иностранными гражданами; расторгнуто – 5. Количество новорожденных – 69, из них 37 мальчиков и 32 девочки, детей абхазской национальности – 30, русской – 3, армянской – 32, грузинской – 1 и других национальностей – 3.
В Гудаутском районе в 2019 году зарегистрировано 200 браков, в том числе 26 с иностранными гражданами, расторгнуто – 33. Количество новорожденных – 299, из них 145 мальчиков и 154 девочки, детей абхазской национальности – 266, русской – 8, армянской – 16, грузинской – 4, других национальностей – 5.
В Галском районе было зарегистрировано 7 браков, в том числе 4 с иностранными гражданами, расторжений не было. Количество новорожденных – 63, из них 31 мальчик и 32 девочки, детей абхазской национальности – 5, русской национальности – 1, грузинской – 57.
В Ткуарчалском районе было зарегистрировано 46 браков, в том числе 10 с иностранными гражданами, расторгнуто – 7. Количество новорожденных – 82, из них 37 мальчиков и 45 девочек, детей абхазской национальности – 42, русской – 1, грузинской – 38, других национальностей – 1.
В Очамчырском районе было зарегистрировано 102 брака, в том числе 14 с иностранными гражданами, расторгнуто – 20. Количество новорожденных – 205, из них 92
мальчика и 113 девочек, детей абхазской национальности – 181, русской – 2, армянской – 6, грузинской – 10, других национальностей – 6.
В Гулрыпшком районе было зарегистрировано 94 брака, расторгнуто – 22. Количество новорожденных – 142, из них 76 мальчиков и 66 девочек, детей абхазской национальности – 83, русской – 8, армянской – 47, грузинской национальности – 1, других национальностей – 3.
В Гагрском районе был зарегистрирован 91 брак, в том числе 20 с иностранными гражданами, расторгнуто – 25. Количество новорожденных – 122, из них 61 мальчик и 61
девочка, детей абхазской национальности – 67, армянской – 36, русской – 5, грузинской - 4, других национальностей – 10.
В г. Новый Афон было зарегистрировано 22 брака, в том числе 2 с иностранными гражданами, расторгнуто – 4. Количество новорожденных детей – 8, из них 2 мальчика и 6 девочек, детей абхазской национальности – 7, других национальностей – 1.
В г. Пицунда был зарегистрирован 21 брак, в том числе 5 с иностранными гражданами, расторгнуто – 9. Количество новорожденных – 35, из них 18 мальчиков и 17 девочек, детей абхазской национальности – 20, русской – 6, армянской – 9.
В г. Сухуме был зарегистрирован 221 брак, в том числе 34 с иностранными гражданами, расторгнуто – 61. Количество новорожденных – 379, из них 209 мальчиков и 170 девочек, детей абхазской национальности – 272, русской – 23, армянской – 22, грузинской – 8, других национальностей – 54.
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