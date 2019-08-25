В пресс-центре ЦИК международные наблюдатели комментируют ситуацию на избирательных участках

В Абхазии проходят выборы Президенты страны.



Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В международном пресс-центре Центральной избирательной комиссии проходят встречи с международными наблюдателями.



Депутат бундестага Германии Штэфан Койтер прокомментировал ситуацию на избирательных участках, которые он посетил: «В одной группе наблюдателей мы смогли посетить 10 избирательных участков. И результат нашей работы такой: на всех участках, где мы побывали, выборы проходят демократично, свободно и без давления. Настроение на местах спокойное и доброжелательное, весомых ошибок и нарушений мы не выявили».



Генеральный директор технологий ЦИК Венесуэлы Магло Монтилла поблагодарил за приглашение на выборы: «Я рад принимать участие в таком важном событии – выборах Президента в нашей братской стране. В течение дня мы посетили все участки города Сухум. Хотелось бы отметить прозрачность процесса и отличную явку избирателей. От имени Венесуэлы хочу выразить надежду на то, что этот процесс будет протекать в мирной, демократичной форме, и итоги будут положительные».



Делегация наблюдателей из Южной Осетии также сообщила о самых положительных впечатлениях, как от организации выборов, так и от настроения избирателей.

