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В пресс-центре ЦИК международные наблюдатели комментируют ситуацию на избирательных участках
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17:48, 25 Августа 2019
В Абхазии проходят выборы Президенты страны.
Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В международном пресс-центре Центральной избирательной комиссии проходят встречи с международными наблюдателями.
Депутат бундестага Германии Штэфан Койтер прокомментировал ситуацию на избирательных участках, которые он посетил: «В одной группе наблюдателей мы смогли посетить 10 избирательных участков. И результат нашей работы такой: на всех участках, где мы побывали, выборы проходят демократично, свободно и без давления. Настроение на местах спокойное и доброжелательное, весомых ошибок и нарушений мы не выявили».
Генеральный директор технологий ЦИК Венесуэлы Магло Монтилла поблагодарил за приглашение на выборы: «Я рад принимать участие в таком важном событии – выборах Президента в нашей братской стране. В течение дня мы посетили все участки города Сухум. Хотелось бы отметить прозрачность процесса и отличную явку избирателей. От имени Венесуэлы хочу выразить надежду на то, что этот процесс будет протекать в мирной, демократичной форме, и итоги будут положительные».
Делегация наблюдателей из Южной Осетии также сообщила о самых положительных впечатлениях, как от организации выборов, так и от настроения избирателей.
Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В международном пресс-центре Центральной избирательной комиссии проходят встречи с международными наблюдателями.
Депутат бундестага Германии Штэфан Койтер прокомментировал ситуацию на избирательных участках, которые он посетил: «В одной группе наблюдателей мы смогли посетить 10 избирательных участков. И результат нашей работы такой: на всех участках, где мы побывали, выборы проходят демократично, свободно и без давления. Настроение на местах спокойное и доброжелательное, весомых ошибок и нарушений мы не выявили».
Генеральный директор технологий ЦИК Венесуэлы Магло Монтилла поблагодарил за приглашение на выборы: «Я рад принимать участие в таком важном событии – выборах Президента в нашей братской стране. В течение дня мы посетили все участки города Сухум. Хотелось бы отметить прозрачность процесса и отличную явку избирателей. От имени Венесуэлы хочу выразить надежду на то, что этот процесс будет протекать в мирной, демократичной форме, и итоги будут положительные».
Делегация наблюдателей из Южной Осетии также сообщила о самых положительных впечатлениях, как от организации выборов, так и от настроения избирателей.
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