Атмосферное давление – нестабильное.







Сухум. 8 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в праздничные и выходные дни погода Абхазии неустойчива. В субботу облачно, ночью и до второй половины дня дождь, в воскресенье и понедельник днем преимущественно без осадков, вечером и ночью местами туман, морось.







Атмосферное давление – нестабильное.



Ветер слабый и умеренный - 2–7 м/с.



Температура воздуха ночью + 8 +13°С, днем +13 +18°С.



Температура морской воды + 15°С.







В столице облачно, в субботу до второй половины дня дождь, в воскресенье и понедельник преимущественно без осадков.







Температура воздуха ночью + 13°С, днем +18°С.