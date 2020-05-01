15:08, 8 Мая 2020 20
15:05, 8 Мая 2020 16
14:27, 8 Мая 2020 68
13:26, 8 Мая 2020 81
13:03, 8 Мая 2020 145
12:09, 8 Мая 2020 124
12:06, 8 Мая 2020 141
11:11, 8 Мая 2020 161
19:38, 7 Мая 2020 342
19:33, 7 Мая 2020 307
18:03, 7 Мая 2020 446
14:41, 7 Мая 2020 331
14:22, 7 Мая 2020 551
14:01, 7 Мая 2020 491
13:45, 7 Мая 2020 285
14:17, 6 Мая 2020 688
13:11, 6 Мая 2020 622
12:59, 6 Мая 2020 471
12:38, 6 Мая 2020 1137
19:11, 5 Мая 2020 670
18:35, 5 Мая 2020 677
17:27, 5 Мая 2020 535
15:26, 5 Мая 2020 626
14:46, 5 Мая 2020 467
14:37, 5 Мая 2020 521
Популярное
01.05.2020 1518
04.05.2020 1300
04.05.2020 1111
05.05.2020 1041
04.05.2020 871
06.05.2020 688
05.05.2020 677
В праздничные и выходные дни погода Абхазии неустойчива
20
15:08, 8 Мая 2020
Атмосферное давление – нестабильное.
Сухум. 8 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в праздничные и выходные дни погода Абхазии неустойчива. В субботу облачно, ночью и до второй половины дня дождь, в воскресенье и понедельник днем преимущественно без осадков, вечером и ночью местами туман, морось.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный - 2–7 м/с.
Температура воздуха ночью + 8 +13°С, днем +13 +18°С.
Температура морской воды + 15°С.
В столице облачно, в субботу до второй половины дня дождь, в воскресенье и понедельник преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью + 13°С, днем +18°С.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.