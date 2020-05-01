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В праздничные и выходные дни погода Абхазии неустойчива

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15:08, 8 Мая 2020
В праздничные и выходные дни погода Абхазии неустойчива
Атмосферное давление – нестабильное.

Сухум. 8 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в праздничные и выходные дни погода Абхазии неустойчива. В субботу облачно, ночью и до второй половины дня дождь, в воскресенье и понедельник днем преимущественно без осадков, вечером и ночью местами туман, морось.

Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный - 2–7 м/с.
Температура воздуха ночью + 8 +13°С, днем +13 +18°С.
Температура морской воды + 15°С.

В столице облачно, в субботу до второй половины дня дождь, в воскресенье и понедельник преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью + 13°С, днем +18°С.

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