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В пожарно-спасательной части Гудаутского района состоялся строевой смотр
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11:36, 29 Июля 2020
Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния проверил готовность личного состава части.
Сухум. 29 июля. Апсныпресс. На территории пожарно – спасательной части МЧС Абхазии в Гудаутском районе состоялся строевой смотр личного состава и спецтехники.
Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния проверил готовность личного состава пожарно-спасательных подразделений к выполнению боевых задач и несению службы.
Проверялось также качество подготовки обмундирования, наличие знаков различия, служебных удостоверений и жетонов пожарных и спасателей.
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