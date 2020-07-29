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В пожарно-спасательной части Гудаутского района состоялся строевой смотр

81
11:36, 29 Июля 2020
В пожарно-спасательной части Гудаутского района состоялся строевой смотр
Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния проверил готовность личного состава части.

Сухум. 29 июля. Апсныпресс. На территории пожарно – спасательной части МЧС Абхазии в Гудаутском районе состоялся строевой смотр личного состава и спецтехники.

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния проверил готовность личного состава пожарно-спасательных подразделений к выполнению боевых задач и несению службы.

Проверялось также качество подготовки обмундирования, наличие знаков различия, служебных удостоверений и жетонов пожарных и спасателей.

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