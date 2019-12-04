В подразделения ЮВО в Абхазии поступило около 150 единиц новейшего вооружения, военной и специальной техники

Новые машины заменили устаревших предшественников.



Сухум. 11 декабря. Апсныпресс. За последние годы в подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии поступило около 150 единиц новейшего вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), в рамках переоснащения войск современными образцами ВВСТ. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.



В числе новинок бронеавтомобили «Тигр-М» марки ГАЗ, танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, автоматизированные ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ, мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер-2» и другие полноприводные армейские многоцелевые бронеавтомобили.



Бронированные автомобили «Тигр-М» предназначены для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки подразделений. Модернизированный «Тигр» имеет 5-й класс баллистической защиты в лобовой проекции и 3-й – в бортовых и кормовой проекциях. Внутри установлена специальная система связи, на крыше – поворотная турель для пулеметов «Корд», «Печенег» или автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя».



На сегодняшний день доля современных образцов военной техники в базе составляет более 80%. Всю военную и специальную технику в соединение доставили с заводов-изготовителей как железнодорожным транспортом, так и своим ходом. Новые машины заменили устаревших предшественников.