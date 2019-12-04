12:28, 11 Декабря 2019 27
12:24, 11 Декабря 2019 39
12:16, 11 Декабря 2019 40
12:06, 11 Декабря 2019 61
11:26, 11 Декабря 2019 158
11:16, 11 Декабря 2019 88
11:10, 11 Декабря 2019 917
16:36, 10 Декабря 2019 310
16:06, 10 Декабря 2019 285
15:20, 10 Декабря 2019 236
15:04, 10 Декабря 2019 232
13:12, 10 Декабря 2019 210
12:50, 10 Декабря 2019 295
12:32, 10 Декабря 2019 324
12:21, 10 Декабря 2019 320
12:19, 10 Декабря 2019 417
12:10, 10 Декабря 2019 867
11:44, 10 Декабря 2019 1054
18:00, 9 Декабря 2019 949
16:06, 9 Декабря 2019 1076
14:54, 9 Декабря 2019 317
14:22, 9 Декабря 2019 855
12:27, 9 Декабря 2019 981
11:42, 9 Декабря 2019 367
11:00, 8 Декабря 2019 600
Популярное
04.12.2019 2347
05.12.2019 1460
05.12.2019 1127
05.12.2019 1080
09.12.2019 1078
09.12.2019 983
В подразделения ЮВО в Абхазии поступило около 150 единиц новейшего вооружения, военной и специальной техники
16
12:16, 11 Декабря 2019
Новые машины заменили устаревших предшественников.
Сухум. 11 декабря. Апсныпресс. За последние годы в подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии поступило около 150 единиц новейшего вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), в рамках переоснащения войск современными образцами ВВСТ. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
В числе новинок бронеавтомобили «Тигр-М» марки ГАЗ, танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, автоматизированные ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ, мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер-2» и другие полноприводные армейские многоцелевые бронеавтомобили.
Бронированные автомобили «Тигр-М» предназначены для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки подразделений. Модернизированный «Тигр» имеет 5-й класс баллистической защиты в лобовой проекции и 3-й – в бортовых и кормовой проекциях. Внутри установлена специальная система связи, на крыше – поворотная турель для пулеметов «Корд», «Печенег» или автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя».
На сегодняшний день доля современных образцов военной техники в базе составляет более 80%. Всю военную и специальную технику в соединение доставили с заводов-изготовителей как железнодорожным транспортом, так и своим ходом. Новые машины заменили устаревших предшественников.
Сухум. 11 декабря. Апсныпресс. За последние годы в подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии поступило около 150 единиц новейшего вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), в рамках переоснащения войск современными образцами ВВСТ. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
В числе новинок бронеавтомобили «Тигр-М» марки ГАЗ, танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, автоматизированные ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ, мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер-2» и другие полноприводные армейские многоцелевые бронеавтомобили.
Бронированные автомобили «Тигр-М» предназначены для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки подразделений. Модернизированный «Тигр» имеет 5-й класс баллистической защиты в лобовой проекции и 3-й – в бортовых и кормовой проекциях. Внутри установлена специальная система связи, на крыше – поворотная турель для пулеметов «Корд», «Печенег» или автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя».
На сегодняшний день доля современных образцов военной техники в базе составляет более 80%. Всю военную и специальную технику в соединение доставили с заводов-изготовителей как железнодорожным транспортом, так и своим ходом. Новые машины заменили устаревших предшественников.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.