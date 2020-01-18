В Парламенте обсудили сложившуюся общественно-политическую обстановку в стране

В Народном Собрании-Парламенте РА прошло совещание.



Сухум. 22 января. Апсныпресс. Лана Цвижба. Депутаты Народного Собрания – Парламента РА на совещании обсудили сложившуюся общественно-политическую обстановку в стране.



Открывая совещание, спикер Валерий Кварчия сообщил, что на и. о. Президента оказывается давление: «18 января мы проводили закрытое депутатское заседание. Мы договорились, что те чиновники, которые подают в отставку по собственному желанию, будут освобождены, но с назначениями повременим до избрания нового Президента. К сожалению, есть группы людей, которые ходят, оставляют письма с требованием освободить того или иного чиновника и предлагают свои кандидатуры, на и. о. Президента оказывается давление. Для чего нужно накалять ситуацию и кому это нужно?! Эти вопросы волнуют многих депутатов и весь народ. Если это возможно, давайте успокоимся и будем готовиться к предстоящим выборам».



При этом Кварчия подчеркнул, что по текущей общественно-политической ситуации предложено несколько проектов Обращения к народу: «Считаю, что мы должны обратиться к народу, к партиям, чтобы всем вместе, договариваясь, двигаться уверенно к выборам, и провести их на должном уровне. У нас есть целый ряд проектов обращения. Я призываю вас высказать свое мнение по текущей ситуации».



Со своей стороны, депутат Лаша Ашуба отметил: «Если есть какие-то опасения по поводу исполняющего обязанности Президента, можно его пригласить и задать все интересующие вопросы».



Председатель парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния также отметил важность согласия и мира: «Наша задача, как Парламента, так и исполнительной власти, на сегодняшний момент в спокойной обстановке провести новые выборы. Для этого, прежде всего, нужно не назначать никого, нет такой необходимости сегодня. Но вчера начались назначения».



Содержание проектов обращений к народу на заседании Парламента не оглашалось. И после бурных обсуждений, депутат Александр Анкваб порвал документ.



Кроме того, инициативная группа жителей с. Пакуаш предложили парламенту ряд поправок в законодательство по поводу статуса и порядка работы депутатского корпуса. Тем не менее, обсуждение инициативы на заседании не началось. По предложению депутата Лаши Ашуба, документ должен быть предварительно рассмотрен на депутатских слушаниях.