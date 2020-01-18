13:39, 24 Января 2020 921
13:02, 24 Января 2020 319
12:21, 24 Января 2020 572
15:55, 23 Января 2020 755
14:58, 23 Января 2020 550
13:29, 23 Января 2020 675
12:58, 23 Января 2020 576
12:26, 23 Января 2020 348
11:05, 23 Января 2020 470
08:00, 23 Января 2020 472
18:55, 22 Января 2020 676
17:43, 22 Января 2020 527
15:51, 22 Января 2020 532
15:35, 22 Января 2020 781
13:46, 22 Января 2020 568
11:48, 22 Января 2020 852
15:44, 21 Января 2020 557
14:35, 21 Января 2020 782
13:46, 21 Января 2020 754
17:31, 20 Января 2020 1124
17:27, 20 Января 2020 1131
17:23, 20 Января 2020 600
15:34, 20 Января 2020 680
15:03, 20 Января 2020 440
14:19, 20 Января 2020 758
Популярное
20.01.2020 1131
24.01.2020 923
18.01.2020 826
В Парламенте обсудили сложившуюся общественно-политическую обстановку в стране
779
15:35, 22 Января 2020
В Народном Собрании-Парламенте РА прошло совещание.
Сухум. 22 января. Апсныпресс. Лана Цвижба. Депутаты Народного Собрания – Парламента РА на совещании обсудили сложившуюся общественно-политическую обстановку в стране.
Открывая совещание, спикер Валерий Кварчия сообщил, что на и. о. Президента оказывается давление: «18 января мы проводили закрытое депутатское заседание. Мы договорились, что те чиновники, которые подают в отставку по собственному желанию, будут освобождены, но с назначениями повременим до избрания нового Президента. К сожалению, есть группы людей, которые ходят, оставляют письма с требованием освободить того или иного чиновника и предлагают свои кандидатуры, на и. о. Президента оказывается давление. Для чего нужно накалять ситуацию и кому это нужно?! Эти вопросы волнуют многих депутатов и весь народ. Если это возможно, давайте успокоимся и будем готовиться к предстоящим выборам».
При этом Кварчия подчеркнул, что по текущей общественно-политической ситуации предложено несколько проектов Обращения к народу: «Считаю, что мы должны обратиться к народу, к партиям, чтобы всем вместе, договариваясь, двигаться уверенно к выборам, и провести их на должном уровне. У нас есть целый ряд проектов обращения. Я призываю вас высказать свое мнение по текущей ситуации».
Со своей стороны, депутат Лаша Ашуба отметил: «Если есть какие-то опасения по поводу исполняющего обязанности Президента, можно его пригласить и задать все интересующие вопросы».
Председатель парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния также отметил важность согласия и мира: «Наша задача, как Парламента, так и исполнительной власти, на сегодняшний момент в спокойной обстановке провести новые выборы. Для этого, прежде всего, нужно не назначать никого, нет такой необходимости сегодня. Но вчера начались назначения».
Содержание проектов обращений к народу на заседании Парламента не оглашалось. И после бурных обсуждений, депутат Александр Анкваб порвал документ.
Кроме того, инициативная группа жителей с. Пакуаш предложили парламенту ряд поправок в законодательство по поводу статуса и порядка работы депутатского корпуса. Тем не менее, обсуждение инициативы на заседании не началось. По предложению депутата Лаши Ашуба, документ должен быть предварительно рассмотрен на депутатских слушаниях.
Сухум. 22 января. Апсныпресс. Лана Цвижба. Депутаты Народного Собрания – Парламента РА на совещании обсудили сложившуюся общественно-политическую обстановку в стране.
Открывая совещание, спикер Валерий Кварчия сообщил, что на и. о. Президента оказывается давление: «18 января мы проводили закрытое депутатское заседание. Мы договорились, что те чиновники, которые подают в отставку по собственному желанию, будут освобождены, но с назначениями повременим до избрания нового Президента. К сожалению, есть группы людей, которые ходят, оставляют письма с требованием освободить того или иного чиновника и предлагают свои кандидатуры, на и. о. Президента оказывается давление. Для чего нужно накалять ситуацию и кому это нужно?! Эти вопросы волнуют многих депутатов и весь народ. Если это возможно, давайте успокоимся и будем готовиться к предстоящим выборам».
При этом Кварчия подчеркнул, что по текущей общественно-политической ситуации предложено несколько проектов Обращения к народу: «Считаю, что мы должны обратиться к народу, к партиям, чтобы всем вместе, договариваясь, двигаться уверенно к выборам, и провести их на должном уровне. У нас есть целый ряд проектов обращения. Я призываю вас высказать свое мнение по текущей ситуации».
Со своей стороны, депутат Лаша Ашуба отметил: «Если есть какие-то опасения по поводу исполняющего обязанности Президента, можно его пригласить и задать все интересующие вопросы».
Председатель парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния также отметил важность согласия и мира: «Наша задача, как Парламента, так и исполнительной власти, на сегодняшний момент в спокойной обстановке провести новые выборы. Для этого, прежде всего, нужно не назначать никого, нет такой необходимости сегодня. Но вчера начались назначения».
Содержание проектов обращений к народу на заседании Парламента не оглашалось. И после бурных обсуждений, депутат Александр Анкваб порвал документ.
Кроме того, инициативная группа жителей с. Пакуаш предложили парламенту ряд поправок в законодательство по поводу статуса и порядка работы депутатского корпуса. Тем не менее, обсуждение инициативы на заседании не началось. По предложению депутата Лаши Ашуба, документ должен быть предварительно рассмотрен на депутатских слушаниях.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.