В Парламенте обсудили проблемы хамсовой путины

В Народном Собрании – Парламенте РА прошло расширенное заседание Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.



Сухум. 23 января. Апсныпресс. Тамара Ачба. На расширенном заседании парламентского Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии обсудили проблемы рыбной путины.



Начальник Государственного управления по экологии и охране природы Савелий Читанава напомнил, что в компетенции Управления наказывать злостных нарушителей, вплоть до отстранения от промысла. Тем не менее, по его информации, явных нарушений вылова рыбы в этом году не наблюдается: «Когда рыбопромышленники фрахтуют корабли и, соответственно, приходят в наши порты, Комиссия, с участием таможенников, пограничников и экологов, выполняет свою работу – проверяет корабли на предмет наличия незаконных орудий ловли. Сегодня однозначно могу заявить, что корабли, зафрахтованные на акватории Черного моря, не имеют угрозы и не несут в себе запрещенных орудий лова».



При этом, Читанава пояснил ситуацию по хамсовой путине: «Определенная угроза для биоресурсов Черного моря существует. Но эта угроза исходит не с абхазской стороны, Турецкая Республика вылавливает до 300 тысяч тонн, Грузинская Республика до 150 тысяч тонн».



О том, что Абхазия бережно относится к морским биоресурсам, подтвердил и председатель Государственного комитета по сельскому хозяйству РА Амиран Какалия: «По сравнению с другими странами акватории Черного моря, Абхазия производит лов и переработку рыбы лучше и чище. На нас законом возложено выбрать квоты и получить плату за биоресурсы своевременно. Все должны действовать в рамках действующего законодательства Республики Абхазия. Возможно, не все идеально. Я обязан защищать как интересы бюджета, так и интересы наших компаний».



Директор ООО «Апсыдз Бат и Бек» Батал Авидзба также объяснил порядок лова: «Если в море скинули сетку на расстоянии 600 метров от берега, которая поднимает 300-400 тонн рыбы, это не всегда является нарушением. Немалую роль играет течение, оно не может удержать корабль. Я хочу, чтобы вы понимали, есть нарушения, а есть ситуации. Мы занимаемся бережным ловом рыбы и когда рыба становится мелкой, то прекращаем процесс работы».



По мнению Батала Авидзба, исправить ситуацию помог бы закон о рыболовстве, который до сих пор не принят: «Когда мы примем закон, то сможем запретить здесь трал. К сожалению, сложилась ситуация, когда четко выработанной государственной политики в этой отрасли нет. Чтобы писать закон, у государства должна быть программа развития этой отрасли и представление о том, что хотят от этой отрасли. Вот тогда мы сможем принять программу развития. Это бюджетообразующая отрасль с огромным потенциалом».



Как пояснил Савелий Читанава, разработка закона о рыболовстве уже поручена Институту экологии АНА, но в виду того, что нет финансирования, работа не завершена.

