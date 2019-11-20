В Парламенте обсудили криминогенную ситуацию в стране

В Народном Собрании – Парламенте Республики Абхазия прошло расширенное заседание Комитета по государственно-правовой политике.



Сухум. 27 ноября. Апсныпресс. Тамара Ачба. На расширенном заседании Комитета Народного Собрания – Парламента РА по государственно-правовой политике, на которое были приглашены представители правоохранительных органов и Службы госбезопасности Абхазии, обсудили криминогенную ситуацию в стране.



Открывая заседание, председатель Комитета Валерий Агрба подчеркнул, что расценивает произошедшее на набережной Сухума преступление как террористический акт, хотя правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту убийства. «Это действие не учитывает личность, а учитывает способ и характер преступления. В последнее время в Парламент и напрямую к депутатам обращались простые граждане, которые обеспокоены тем, что происходит. Люди не могут просто выйти погулять с детьми по набережной», - сказал Агрба.

Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия также прокомментировал сложившуюся ситуацию: «Вся Абхазия была возмущена случившимся. Так нельзя поступать с людьми. Для определенных личностей наши законы ничего не означают. Мы ужесточали законы по поводу работников ГАИ – не помогло. Повысили зарплату судьям – ничего не изменилось. После недавних событий Парламент упрекают в том, что мы не приняли законопроект об организованной преступности, в котором предусматриваются различные поправки в законодательство. Мы, конечно, вернемся к этому закону, но главное, наверное, не в этом. У нас дает сбой существующая система взаимоотношений правоохранительных органов и исполнительной власти. Совершивших преступления людей сажают, но через пару месяцев мы видим их гуляющими по улицам. Народ не может понять, почему такое происходит. Если человек не виновен, то и арестовывать не надо. Соберите доказательную базу, а уже после задерживайте. Очень много вопросов у людей и у меня лично. Так не может продолжаться дальше. Дело не в президенте и министрах. Мы можем потерять самое важное – наше государство».



Со своей стороны, министр ВД РА Гарри Аршба проинформировал о факте преступления и о мероприятиях правоохранительных органов: «22 ноября было совершено дерзкое преступление. Два человека в масках, одетые в камуфлированную форму, с применением огнестрельного автоматического оружия – автомата Калашникова, открыли огонь в отношении гражданских лиц, которые в это время находились около ресторана «Сан-Ремо». В результате происшествия скончались Авидзба Алхас и Шамба Астамур. Также, была ранена и на сегодняшний день находится в тяжелом состоянии Доминика Акиртава, 1998 года рождения. Также, были ранены Рустам Шамба и Сергей Иванов, 1988 года рождения. Сразу же после совершения преступления весь личный состав Министерства внутренних дел подняли по тревоге, все выезды и въезды перекрыли. Через определенное время была получена информация, что в районе депо машина, на которой было совершено дерзкое преступление, горит. После выезда на место был обнаружен горящий автомобиль марки «Тойота Марк-2» без регистрационных знаков, белого цвета, а также фрагменты автоматического оружия. Совместно с сотрудниками СГБ и других спецслужб начали проводиться оперативно-следственные мероприятия, допрошены свидетели совершения преступления. К сегодняшнему дню есть результаты, но, к сожалению, озвучивать их не могу».



Кроме того, министр ВД рассказал парламентариям о других преступлениях за последнюю неделю - похищении человека в Сухуме и убийстве, произошедшем на бытовой почве, в Гудауте.



«Что касается похищения, нами была получена оперативная информация. На сегодняшний день проводится комплекс мероприятий по раскрытию преступления. Но официального заявления о факте похищения со стороны родственников не было», – сказал министр.



Далее заседание продолжилось без участия журналистов.

