В Парламент направлено представление на должность первого заместителя Генпрокурора РА Дамира Квициния

Соответствующий документ представлен в Парламент Генпрокурором РА Адгуром Агрба.



Сухум. 3 февраля. Апсныпресс. В связи с истечением конституционного срока первого заместителя Генерального прокурора РА, государственного советника юстиции 3 класса - Георгия Аршба, а также на основании его личного заявления – Генеральным прокурором РА Адгуром Агрба в Народное Собрание - Парламент РА направлено представление о прекращении полномочий Георгия Аршба.



29 января в соответствии с Законом «О прокуратуре Республики Абхазия» Генеральным прокурором в Парламент РА направлено представление для утверждения на должность первого заместителя Генерального прокурора РА - старшего советника юстиции Дамира Квициния.



(АП): Квициния Дамир Геннадиевич, родился 11 апреля 1979 г. в поселке Бабушара Гулрыпшского района.



В 1996 г. окончил Сухумскую среднюю школу №19.



В 1996 г. поступил и в 2000 г. окончил Омскую Академию МВД РФ по специальности «Юриспруденция».



В органах прокуратуры Республики Абхазия работает с 2001 г. - стажером на должность следователя прокуратуры Гулрыпшского района, с 2002 г. - следователем прокуратуры Гулрыпшского района.



В 2004-2006 гг. переведен на должность старшего следователя по особо важным делам Следственного управления Генеральной прокуратуры РА.



В сентябре 2008 г. переведен на должность прокурора следственного управления Генеральной прокуратуры РА.



В декабре 2011 г. назначен на должность заместителя начальника следственного управления Генеральной прокуратуры РА.



В 2012 году Народным Собранием – Парламентом РА утвержден на должность первого заместителя Генерального прокурора РА.



В январе 2015 года назначен прокурором Гулрыпшского района, где и работает по настоящее время.



Классный чин – старший советник юстиции, является почетным работником прокуратуры РА, награжден медалью «За безупречную службу» и «25 лет со дня образования органов прокуратуры РА».



Женат, отец 2 детей.

