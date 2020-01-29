Государственному информационному агентству Апсныпресс – 25 лет! ***
12:46, 3 Февраля 2020 23
12:11, 3 Февраля 2020 58
12:06, 3 Февраля 2020 72
15:54, 2 Февраля 2020 811
13:27, 1 Февраля 2020 974
11:39, 1 Февраля 2020 1442
17:43, 31 Января 2020 2102
16:09, 31 Января 2020 440
15:17, 31 Января 2020 393
14:29, 31 Января 2020 597
14:00, 31 Января 2020 436
13:28, 31 Января 2020 861
12:59, 31 Января 2020 489
09:30, 31 Января 2020 435
17:27, 30 Января 2020 1071
17:24, 30 Января 2020 943
16:36, 30 Января 2020 698
14:56, 30 Января 2020 801
12:47, 30 Января 2020 525
12:22, 30 Января 2020 396
14:49, 29 Января 2020 968
14:11, 29 Января 2020 2978
12:41, 29 Января 2020 466
12:36, 29 Января 2020 737
Популярное
29.01.2020 2978
31.01.2020 2102
01.02.2020 1443
27.01.2020 997
01.02.2020 974
29.01.2020 968
30.01.2020 943
28.01.2020 921
28.01.2020 873
В Парламент направлено представление на должность первого заместителя Генпрокурора РА Дамира Квициния
54
12:06, 3 Февраля 2020
Соответствующий документ представлен в Парламент Генпрокурором РА Адгуром Агрба.
Сухум. 3 февраля. Апсныпресс. В связи с истечением конституционного срока первого заместителя Генерального прокурора РА, государственного советника юстиции 3 класса - Георгия Аршба, а также на основании его личного заявления – Генеральным прокурором РА Адгуром Агрба в Народное Собрание - Парламент РА направлено представление о прекращении полномочий Георгия Аршба.
29 января в соответствии с Законом «О прокуратуре Республики Абхазия» Генеральным прокурором в Парламент РА направлено представление для утверждения на должность первого заместителя Генерального прокурора РА - старшего советника юстиции Дамира Квициния.
(АП): Квициния Дамир Геннадиевич, родился 11 апреля 1979 г. в поселке Бабушара Гулрыпшского района.
В 1996 г. окончил Сухумскую среднюю школу №19.
В 1996 г. поступил и в 2000 г. окончил Омскую Академию МВД РФ по специальности «Юриспруденция».
В органах прокуратуры Республики Абхазия работает с 2001 г. - стажером на должность следователя прокуратуры Гулрыпшского района, с 2002 г. - следователем прокуратуры Гулрыпшского района.
В 2004-2006 гг. переведен на должность старшего следователя по особо важным делам Следственного управления Генеральной прокуратуры РА.
В сентябре 2008 г. переведен на должность прокурора следственного управления Генеральной прокуратуры РА.
В декабре 2011 г. назначен на должность заместителя начальника следственного управления Генеральной прокуратуры РА.
В 2012 году Народным Собранием – Парламентом РА утвержден на должность первого заместителя Генерального прокурора РА.
В январе 2015 года назначен прокурором Гулрыпшского района, где и работает по настоящее время.
Классный чин – старший советник юстиции, является почетным работником прокуратуры РА, награжден медалью «За безупречную службу» и «25 лет со дня образования органов прокуратуры РА».
Женат, отец 2 детей.
Сухум. 3 февраля. Апсныпресс. В связи с истечением конституционного срока первого заместителя Генерального прокурора РА, государственного советника юстиции 3 класса - Георгия Аршба, а также на основании его личного заявления – Генеральным прокурором РА Адгуром Агрба в Народное Собрание - Парламент РА направлено представление о прекращении полномочий Георгия Аршба.
29 января в соответствии с Законом «О прокуратуре Республики Абхазия» Генеральным прокурором в Парламент РА направлено представление для утверждения на должность первого заместителя Генерального прокурора РА - старшего советника юстиции Дамира Квициния.
(АП): Квициния Дамир Геннадиевич, родился 11 апреля 1979 г. в поселке Бабушара Гулрыпшского района.
В 1996 г. окончил Сухумскую среднюю школу №19.
В 1996 г. поступил и в 2000 г. окончил Омскую Академию МВД РФ по специальности «Юриспруденция».
В органах прокуратуры Республики Абхазия работает с 2001 г. - стажером на должность следователя прокуратуры Гулрыпшского района, с 2002 г. - следователем прокуратуры Гулрыпшского района.
В 2004-2006 гг. переведен на должность старшего следователя по особо важным делам Следственного управления Генеральной прокуратуры РА.
В сентябре 2008 г. переведен на должность прокурора следственного управления Генеральной прокуратуры РА.
В декабре 2011 г. назначен на должность заместителя начальника следственного управления Генеральной прокуратуры РА.
В 2012 году Народным Собранием – Парламентом РА утвержден на должность первого заместителя Генерального прокурора РА.
В январе 2015 года назначен прокурором Гулрыпшского района, где и работает по настоящее время.
Классный чин – старший советник юстиции, является почетным работником прокуратуры РА, награжден медалью «За безупречную службу» и «25 лет со дня образования органов прокуратуры РА».
Женат, отец 2 детей.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.