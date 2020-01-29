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В Парламент направлено представление на должность первого заместителя Генпрокурора РА Дамира Квициния

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12:06, 3 Февраля 2020
В Парламент направлено представление на должность первого заместителя Генпрокурора РА Дамира Квициния
Соответствующий документ представлен в Парламент Генпрокурором РА Адгуром Агрба.

Сухум. 3 февраля. Апсныпресс. В связи с истечением конституционного срока первого заместителя Генерального прокурора РА, государственного советника юстиции 3 класса - Георгия Аршба, а также на основании его личного заявления – Генеральным прокурором РА Адгуром Агрба в Народное Собрание - Парламент РА направлено представление о прекращении полномочий Георгия Аршба.

29 января в соответствии с Законом «О прокуратуре Республики Абхазия» Генеральным прокурором в Парламент РА направлено представление для утверждения на должность первого заместителя Генерального прокурора РА - старшего советника юстиции Дамира Квициния.

(АП): Квициния Дамир Геннадиевич, родился 11 апреля 1979 г. в поселке Бабушара Гулрыпшского района. 

В 1996 г. окончил Сухумскую среднюю школу №19. 

В 1996 г. поступил и в 2000 г. окончил Омскую Академию МВД РФ по специальности «Юриспруденция». 
 
В органах прокуратуры Республики Абхазия работает с 2001 г. - стажером на должность следователя прокуратуры Гулрыпшского района, с 2002 г. - следователем прокуратуры Гулрыпшского района. 

В 2004-2006 гг. переведен на должность старшего следователя по особо важным делам Следственного управления Генеральной прокуратуры РА.

В сентябре 2008 г. переведен на должность прокурора следственного управления Генеральной прокуратуры РА. 

В декабре 2011 г. назначен на должность заместителя начальника следственного управления Генеральной прокуратуры РА. 

В 2012 году Народным Собранием – Парламентом РА утвержден на должность первого заместителя Генерального прокурора РА.

В январе 2015 года назначен прокурором Гулрыпшского района, где и работает по настоящее время. 

Классный чин – старший советник юстиции, является почетным работником прокуратуры РА, награжден медалью «За безупречную службу» и «25 лет со дня образования органов прокуратуры РА».

Женат, отец 2 детей. 

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