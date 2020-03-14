12:36, 16 Марта 2020 63
12:22, 16 Марта 2020 114
11:54, 16 Марта 2020 127
13:09, 15 Марта 2020 751
12:03, 15 Марта 2020 729
16:44, 14 Марта 2020 956
14:55, 14 Марта 2020 1859
17:56, 13 Марта 2020 1582
14:58, 13 Марта 2020 1582
14:36, 13 Марта 2020 1613
13:46, 13 Марта 2020 1689
13:43, 13 Марта 2020 1618
13:40, 13 Марта 2020 1604
13:37, 13 Марта 2020 1616
18:33, 12 Марта 2020 1672
15:54, 12 Марта 2020 1427
15:03, 12 Марта 2020 1195
12:03, 12 Марта 2020 1303
20:57, 11 Марта 2020 1684
18:22, 11 Марта 2020 1363
15:20, 11 Марта 2020 1608
15:14, 11 Марта 2020 1227
15:07, 11 Марта 2020 1512
14:08, 11 Марта 2020 1216
13:49, 11 Марта 2020 1073
Популярное
14.03.2020 1863
10.03.2020 1721
11.03.2020 1684
12.03.2020 1672
13.03.2020 1618
13.03.2020 1616
13.03.2020 1616
11.03.2020 1608
В память о «горьком» марте 93-го: в Парке Славы почтили павших героев
44
12:22, 16 Марта 2020
Мартовскому наступлению абхазских войск по освобождению столицы Абхазии – 27 лет.
Сухум. 16 марта. Апсныпресс. В память о мартовской наступательной операции в Парке Славы, в Сухуме, состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.
Почтить память павших героев пришли и.о. Президента РА Валерий Бганба, спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, представители Правительства, ветераны, государственные и общественные деятели, горожане.
И. о. главы Администрации г. Сухум, ветеран войны, кавалер ордена Леона Кан Кварчия поделился воспоминаниями: «Мы все были уверены, что сможем войти в наш город и освободить столицу. Эта памятная дата, которая осталась у нас в сердцах. Мы потеряли очень много незаменимых людей, лучших сынов Абхазии. Мы не должны забывать эту дату. Нужно рассказывать подрастающему поколению о всех ужасах, через которые пришлось пройти. Мы должны быть всегда едины и неразделимы».
(АП): 15 марта 1993 года абхазские воины форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Мотострелковые подразделения должны были форсировать несколько участков реки Гумиста, при поддержке с воздуха и с моря прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить дальнейшее наступление по освобождению Сухума. Однако операция, начавшаяся в ночь с 15-го на 16 марта, не имела успеха. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. По признанию ветеранов, мартовское наступление по освобождению Сухума было самым тяжелым: погибло 222 бойца абхазской армии, несколько сотен человек получили ранения, 23 человека пропали без вести. Мартовское наступление стало решающим этапом для окончательного разгрома грузинских оккупационных войск и их изгнания с территории Республики Абхазия.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.