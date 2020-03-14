В память о «горьком» марте 93-го: в Парке Славы почтили павших героев

Мартовскому наступлению абхазских войск по освобождению столицы Абхазии – 27 лет.







Сухум. 16 марта. Апсныпресс. В память о мартовской наступательной операции в Парке Славы, в Сухуме, состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.















Почтить память павших героев пришли и.о. Президента РА Валерий Бганба, спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, представители Правительства, ветераны, государственные и общественные деятели, горожане.







И. о. главы Администрации г. Сухум, ветеран войны, кавалер ордена Леона Кан Кварчия поделился воспоминаниями: «Мы все были уверены, что сможем войти в наш город и освободить столицу. Эта памятная дата, которая осталась у нас в сердцах. Мы потеряли очень много незаменимых людей, лучших сынов Абхазии. Мы не должны забывать эту дату. Нужно рассказывать подрастающему поколению о всех ужасах, через которые пришлось пройти. Мы должны быть всегда едины и неразделимы».











(АП): 15 марта 1993 года абхазские воины форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Мотострелковые подразделения должны были форсировать несколько участков реки Гумиста, при поддержке с воздуха и с моря прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить дальнейшее наступление по освобождению Сухума. Однако операция, начавшаяся в ночь с 15-го на 16 марта, не имела успеха. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. По признанию ветеранов, мартовское наступление по освобождению Сухума было самым тяжелым: погибло 222 бойца абхазской армии, несколько сотен человек получили ранения, 23 человека пропали без вести. Мартовское наступление стало решающим этапом для окончательного разгрома грузинских оккупационных войск и их изгнания с территории Республики Абхазия.